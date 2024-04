NBA bate o martelo e elege o melhor sexto homem da temporada

NBA começou a entregar os prêmios da temporada nesta semana (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/04/2024 - 09:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A NBA anunciou, na última quarta-feira (24), mais um vencedor de um prêmio individual da temporada 2023-24. Trata-se de Naz Reid, que foi eleito o melhor sexto homem, ou seja, jogador que inicia as partidas no banco de reservas. O pivô do Timberwolves venceu Malik Monk, do Sacramento Kings, e Bobby Portis, do Milwaukee Bucks, na disputa.

Em votação feita com jornalistas e outros profissionais da imprensa, Reid ficou com 45 votos. No total, tomou 352 pontos. Já Monk ficou pertinho, com 43 votos, o que corresponde a 342 pontos. Por fim, Portis obteve cinco votos (81 pontos).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

É apenas a terceira vez que um jogador que não é escolha de draft vence o prêmio de Melhor Sexto Homem da Temporada. John Starks, na temporada 1996-97, e Darrell Armstrong, em 1998-99, foram os outros dois a conseguir a façanha.

➡️ Heat empata com Celtics! Veja como foi o quinto dia de playoffs da NBA

Apesar de ser reserva, Naz Reid atuou com frequência nesta temporada. Foram 81 jogos no total, com médias de 13.5 pontos e 5.2 rebotes. Também chama a atenção a taxa de conversão nos arremessos de três, que corresponde a 41.4%.