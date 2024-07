Max em Silverstone, Inglaterra (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 06/07/2024 - 14:19 • Silverstone (ENG)

Max Verstappen vive um final de semana complicado no GP da Inglaterra de F1, vendo as principais rivais — McLaren e Mercedes — mais rápidas e deixando o carro #1 para trás. A 0s616 do tempo do pole-position George Russell, o neerlandês da Red Bull se classificou em quarto e lamentou a escapada que sofreu ainda no Q1.

O atual tricampeão mundial espalhou na Copse e passou pela brita, danificando o assoalho do RB20 e prejudicando a classificação. Diferentemente de Sergio Pérez, que abandonou a sessão instantes antes após escapar na mesma curva, Verstappen conseguiu manter o carro em movimento e voltou à pista.

— Estava no lugar errado, na hora errada. Saímos tarde no Q1 e não esperávamos que fosse chover. Os que estavam à frente já tinham limpado aquela área e vi chuva caindo. Levantei o pé e escapei pela brita — descreveu.

O neerlandês também valorizou o trabalho da equipe para minimizar o prejuízo com a sessão em andamento e celebrou a quarta colocação, que coloca o piloto em posição de ataque para a corrida deste domingo (7).

— A equipe fez um bom trabalho tentando minimizar o dano. Estando na quarta posição, estou feliz. Só um pouco azarado. Honestamente, eu gostaria de estar na pole e poderíamos ter lutado por isso, mas agora precisamos fazer uma corrida de ataque —

— Acho que vai ser muito disputado entre as equipes. Eles estão bem neste fim de semana e estão correndo muito. Para mim, era acertar ou errar. Fizemos alterações e o carro ficou melhor na classificação, mas não conseguimos ter o ritmo — concluiu.