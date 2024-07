Verstappen espera ‘salto’ com atualizações, mas admite: ‘Não somos os mais rápidos’

Verstappen é o líder do campeonato (Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/07/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Às vésperas do GP da Hungria de Fórmula 1, Max Verstappen reconheceu que o momento não é favorável à Red Bull na temporada 2024. Após ver a aproximação das rivais na classificação, além de duas vitórias em sequência da Mercedes, o neerlandês admitiu que o RB20 não é o melhor carro da atualidade.

No GP da Áustria, George Russell capitalizou a vitória após Verstappen e Lando Norris baterem nas voltas finais, o que abriu caminho para o #63. No entanto, na semana seguinte, Lewis Hamilton mostrou melhor ritmo que a concorrência e voltou a vencer após quase três anos no GP da Inglaterra.

O fato é que essa é a primeira vez que a Red Bull fica duas corridas sem vencer desde 2022, quando, coincidentemente, não subiu ao lugar mais alto do pódio na Inglaterra e Áustria. Na ocasião, Carlos Sainz venceu a primeira da carreira em Silverstone, enquanto Charles Leclerc levou no Red Bull Ring.

Apesar de estar na liderança entre os pilotos e a Red Bull no Mundial de Construtores, Verstappen fala em recuperar terreno em momento “crucial” da temporada, onde, na visão do tricampeão, está em condição de perseguição aos mais rápidos. Para isso, os time de Milton Keynes leva atualizações para a Hungria, na expectativa de repetir 2022: após a seca de duas corridas sem vitórias, os taurinos venceram por nove GPs seguidos entre França e México — oito triunfos de Max e um de Sérgio Pérez, no GP de Singapura.

“Acho que devemos inverter aqui. Deveria ser: quão perto estamos da concorrência? Nas últimas corridas, acho que não fomos o carro mais rápido. Não espero que, de repente, isso se torne diferente. Claro, temos a atualização aqui e espero que isso represente um salto. Só quero ver como isso vai funcionar”, declarou Verstappen.

“Tivemos uma atualização até aqui, mas não era grande, se assim posso dizer. Essa é maior do que a anterior. Acho que este é um final de semana importante para todos”, completou.

Apesar da Red Bull não apresentar o desempenho dominante de tempos atrás, Verstappen pede que a equipe se concentre e foque nos próprios esforços. O neerlandês sugeriu que não pode controlar aquilo o que as rivais apresentarão, mas que o trabalho em Milton Keynes pode ser suficiente para aumentar o desempenho do RB20.

(Foto: Joe Klamar / AFP)

“Poderíamos dizer isso (que este final de semana é crucial). Acho que sim, ainda mais se não tivermos um bom tempo. Não sei como o resto da temporada vai evoluir, mas, ao mesmo tempo, também não sei o que as demais equipes vão fazer”, pontuou.

“Devemos manter o foco em nós mesmo. Estamos trazendo coisas novas ao carro e, claro, espero que isso nos dê um pouco mais de desempenho”, finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.