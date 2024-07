Verstappen cita ‘carro complicado’ e sai em defesa de Pérez: ‘Nem tudo é culpa dele’

Pérez vem de resultados negativos em 2024 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/07/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Sabendo que Sergio Pérez está cada vez mais pressionado na Red Bull e muito próximo de perder a vaga caso não conquiste bons resultados nas duas próximas corridas da temporada — GPs da Hungria e da Bélgica, respectivamente —, Max Verstappen decidiu sair em defesa do companheiro de equipe. De acordo com o tricampeão, Checo não é o único que deve ser culpado pelos resultados ruins nas últimas provas, mas também o carro, que vem apresentando “problemas de equilíbrio”.

Embora tenha iniciado o ano com o pé direito, conquistando quatro pódios nas cinco primeiras etapas, o mexicano começou a perder ritmo a partir do GP de Miami, no início de maio, e não conseguiu mais terminar no top-3 desde então, além de colecionar eliminações precoces durante a classificação. No GP da Inglaterra, por exemplo, Pérez cometeu um erro no Q1 e saiu apenas com o 19º lugar no grid de largada — embora tenha largado do pit-lane após trocar o motor do RB20 — e não avançou além do 17º posto no dia seguinte, em Silverstone.

Indignado com a falta de resultados , Christian Horner chegou a dizer que a situação de Sergio era “indefensável”, enquanto que Helmut Marko, por sua vez, admitiu que o #11 está na berlinda e que pode perder a vaga durante o período da pausa de verão da classe rainha, em agosto. No entanto, Verstappen decidiu sair em defesa do colega de garagem, afirmando que o mesmo tem participação importante na luta contra McLaren, Mercedes e Ferrari.

“No final das contas, somos companheiros de equipe e sempre tentamos dar nosso feedback sobre o carro, e é isso que Checo também tem feito. Ele sempre contribuiu totalmente”, começou o neerlandês durante as entrevistas desta quinta-feira (18) no Hungaroring. “Mas é claro que não podemos negar que as últimas semanas foram um pouco azaradas, especialmente na classificação em Silverstone. Ter de começar atrás, especialmente em uma corrida como aquela, torna muito mais difícil progredir”, continuou.

Max também isentou Pérez de uma parte da responsabilidade, destacando que o RB20 não tem sido um carro tão bom assim em 2024. “Também acho que ele quer fazer melhor, e sei que ele está trabalhando muito duro. Espero que aqui [Hungria], onde o carro talvez se adapte um pouco mais ao seu estilo e onde tudo parece um pouco mais conectado, as coisas possam funcionar um pouco melhor para ele”, acrescentou.

“Nosso carro estava um pouco complicado aqui e ali. Na sexta-feira, estávamos sempre buscando algum equilíbrio e então, como piloto, também é muito difícil ser consistente. Sempre temos de lidar com diferentes tipos de problemas de equilíbrio, então não é justo dizer que tudo é culpa dele. Mesmo para mim, os últimos fins de semana foram muito desafiadores para conseguir extrair o melhor do carro, e a equipe sabe disso”, apontou o atual líder do Mundial de Pilotos.

Entretanto, Verstappen teve de reconhecer que Pérez também cometeu erros ao longo do caminho que prejudicaram a confiança depositada pela equipe no piloto. “[Os erros] não ajudam, mas ele sabe disso. Não preciso dizer isso a ele. É natural, mas sinto que ele está dando tudo de si. E essa é a única coisa que um piloto pode fazer”, observou.

“Ficar tenso ou estressado com a situação não vai ajudar. Nós trabalhamos como uma equipe e todos estão sempre muito comprometidos. Todos querem ajudar uns aos outros a serem melhores”, finalizou Max.

A Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.