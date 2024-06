Verstappen comemorando em Barcelona, na Espanha (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/06/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro

Max Verstappen mais uma vez foi certeiro para conquistar mais uma vitória na Fórmula 1 e mais um triunfo no circuito onde venceu na categoria pela primeira vez, em 2016. A conquista no GP da Espanha deste domingo (23) teve também teve protagonismo da Red Bull graças às decisões certeiras de pista que impediram o ataque de Lando Norris, da McLaren, na parte final.

O neerlandês apenas teve de cuidar dos pneus para cruzar a linha de chegada com mais de 2s à frente do britânico, mas também foi agressivo ao ultrapassar George Russell, da Mercedes, no início da corrida para trabalhar com mais tranquilidade durante as pouco mais de 60 voltas do circuito catalão.

— No começo, quando fui para a liderança na volta 2, consegui abrir uma boa vantagem, mas depois precisei guiar o carro de forma defensiva porque Lando estava muito rápido, principalmente com relação à degradação dos pneus. Na parte final da prova, ele estava muito perto, mas consegui vencer e estou muito feliz — disse afirmou o #1 após a corrida.

— Na largada, tive de fazer um pouco de rali na reta, peguei um pouco de terra, freei tarde na curva 1, mas estava tentando buscar a liderança para poder olhar para os pneus da melhor forma. A ultrapassagem em cima do Russell no começo da corrida foi crucial para a vitória — analisou o tricampeão mundial.

Verstappen também confessou a dificuldade em controlar o desgaste dos pneus no circuito espanhol, tradicionalmente quente e com curvas de alta velocidade.

— Foi difícil controlar os pneus. Nas curvas de alta velocidade os pneus esquentam muito, por isso é preciso cuidar muito deles — completou.

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência.