Veja horário e onde assistir à disputa de terceiro lugar e final da Liga das Nações de Vôlei Feminino

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 16:11 • Bangkok (TAI)

Depois de perder para o Japão por 3 sets a 2 na semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil enfrentará a Polônia em busca da medalha de bronze. As japonesas decidem o título contra a Itália. As duas partidas acontecem neste domingo (23), ambas com transmissão do "SporTV 2", na televisão fechada. Enquanto a Seleção Brasileira joga às 7h (de Brasília), a grande final acontece às 10h30.

O Brasil fez história na Liga das Nações, sendo a primeira seleção a terminar a primeira fase da competição invicta. No entanto, depois de 13 vitórias consecutivas, foi derrotada pelo Japão. Brasileiras e japonesas protagonizaram grande duelo, com viradas espetaculares durante os sets e longos rallys. No tie-break, porém, a equipe asiática levou a melhor.

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Polônia, que terminou a primeira fase na terceira colocação, com dez vitórias e duas derrotas. Nas quartas de final, a seleção europeia eliminou a Turquia por 3 a 2.

Segunda melhor campanha da primeira fase, também com dez vitórias e duas derrotas, a Itália chega à final em grande forma. A equipe fez os últimos ajustes e está voando no mata-mata da VNL. As italianas alcançaram a decisão depois de vencer Estados Unidos e Polônia pelo mesmo placar de 3 a 0. Na semifinal, ainda aplicou diferenças significativas em todos os sets.

Itália não tomou conhecimento da Polônia na semifinal da VNL (Foto: Divulgação / Volleyball World)

O Japão, por sua vez, foi apenas a quinta melhor campanha da primeira fase, com oito vitórias e quatro derrotas. Antes de superar o Brasil, as japonesas passaram pela China por 3 a 0. A equipe japonesa aposta na defesa, considerada uma das melhores do mundo, para triunfar diante do forte ataque italiano.