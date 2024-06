Vai para o jogo 4 das finais da NBA? Técnico dos Celtics traz atualização sobre Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis sofreu com lesões ao longo da pós-temporada (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)







Na vibrante disputa pelo título da NBA deste ano, os Boston Celtics estão a um passo de conquistar o seu 18º campeonato. No entanto, a grande incerteza que paira antes do jogo 4 contra o Dallas Mavericks é a participação de Kristaps Porzingis. O jogador enfrentou uma lesão incomum na perna esquerda durante o terceiro quarto do segundo jogo desta série, o que levanta grandes questões sobre sua aptidão para a próxima partida.

Após perder o Jogo 3, a situação de Porzingis ainda é incerta, mas há esperanças de que o atleta possa retornar a quadra. Segundo Joe Mazzulla, técnico dos Celtics, Porzingis passará por um teste decisivo antes do jogo para avaliar suas condições.

- Ele se saiu bem na caminhada de ontem. Hoje, vamos testá-lo antes da partida para ver como se sente, e então a equipe médica tomará uma decisão - mencionou Mazzulla.

A presença de Kristaps Porzingis em quadra é um forte diferencial para os Celtics, como ficou claro nos primeiros dois jogos da série, onde ele esteve presente. Com ele, Boston superou o Mavericks por impressionantes 25 pontos nos 44 minutos em que esteve em jogo. A performance do atleta mostra como ele pode ser crucial para as aspirações da equipe.

Durante a ausência de Porzingis no Jogo 3, Joe Mazzulla teve que rearranjar a equipe, escalando Al Horford e Xavier Tillman Sr. para a posição de centro. Ambos renderam significativamente, mas a dinâmica de jogo muda sem Porzingis. Com a possível ausência dele no próximo jogo, espera-se que Horford e Tillman continuem desempenhando papéis-chave, mas a estratégia e coesão da equipe são indiscutivelmente mais fortes com Porzingis em quadra.