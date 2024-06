Três motivos para acreditar em uma virada do Dallas Mavericks nas finais da NBA

Kyrie Irving e Luka Doncic tentam virada histórica para o Dallas Mavericks (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro

O Dallas Mavericks está perdendo a série final da NBA contra o Boston Celtics por 2 a 0. As duas derrotas aconteceram no TD Garden, em Boston. O jogo 3 será realizado nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no American Airlines Center, em Dallas. Abaixo, o Lance! lista três motivos para o torcedor acreditar na virada de Luka Doncic e companhia.

1. Kyrie Irving pode se recuperar em Dallas

Segundo principal jogador do Dallas Mavericks, o armador Kyrie Irving não começou bem as finais da NBA, com atuações muito abaixo do esperado. Ex-jogador do Boston Celtics, o atleta foi vaiado nas duas partidas realizadas no TD Garden, casa do rival. Agora, a série vai para dois jogos em Dallas e, com apoio da torcida, ele pode se recuperar para dividir o protagonismo com Luka Doncic.

2. Dallas soube lidar com situações adversas

O Dallas Mavericks não saiu perdendo nenhuma série por 2 a 0 na atual edição dos playoffs, é verdade, mas perdeu a primeira partida contra Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder. Nas duas ocasiões, manteve a cabeça no lugar, fez ajustes e conseguiu a virada. Será que eles são capazes de fazer isso novamente?

3. Luka Doncic imparável, só precisa de ajuda

Mesmo nas duas derrotas, Luka Doncic teve grandes atuações e manteve o Dallas Mavericks vivo na partida. Com ajustes na equipe e outros jogadores aumentando o nível, o esloveno já provou que pode liderar a sua equipe a uma sequência de vitórias. Na série final, ele tem médias de 31 pontos, 10.5 rebotes e 6 assistências até o momento.