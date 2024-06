Três motivos para acreditar em uma varrida do Boston Celtics nas finais da NBA

Boston Celtics pode fechar temporada quase perfeita com título (Foto: Adam Glanzman / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boston Celtics está vencendo a série final da NBA contra o Dallas Mavericks por 2 a 0. As duas vitórias aconteceram no TD Garden, em Boston. O jogo 3 será realizado nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no American Airlines Center, em Dallas. Abaixo, o Lance! lista três motivos para o torcedor acreditar na varrida, ou seja, vitória por 4 a 0 de Jayson Tatum e companhia.

1. Desempenho nos dois primeiros jogos

As atuações do Boston Celtics nas duas primeiras partidas da série contra o Dallas Mavericks não deixaram nenhuma dúvida sobre a capacidade da equipe. Com performances coletivas e vários jogadores se destacando, o time triunfou com autoridade pelos resultados de 107 a 89 e 105 a 98. A impressão é que, repetindo o desempenho, o adversário dificilmente terá chances.

2. Consistência ao longo da temporada

O desempenho dos Celtics no início das finais não é novidade. A equipe teve a melhor campanha geral da temporada regular, com 64 vitórias e 18 derrotas, e dos playoffs, com 14 vitórias e duas derrotas até o momento. Com uma consistência grande desde o princípio da atual edição da NBA, é difícil pensar que a franquia de Boston terá uma queda de desempenho justamente nos últimos jogos.

3. Luka Doncic com problemas físicos

A grande pedra no sapato do Boston Celtics nas finais até aqui é o esloveno Luka Doncic. O astro do Dallas Mavericks vem jogando muito, com médias de 31 pontos, 10.5 rebotes e 6 assistências. No entanto, ele passa por vários problemas físicos. No jogo 2, foi listado como dúvida por problemas no tórax, tornozelo e joelho. A grande dúvida é se o atleta será capaz de manter o nível até o fim da série.