Thiago Wild perde cinco match-points, detona raquete e é eliminado em Turim

Thiago Wild disputou o Master 1000 de Madri (Foto: Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 10:49 • Turim (Itália)

Em um jogo de três dias e com dois adiamentos por conta da chuva, Thiago Wild teve cinco match-points, mas não aproveitou e acabou eliminado do forte Challenger 175 de Turim, na Itália. Esta foi a primeira partida do tenista no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O paranaense foi eliminado em batalha de 2h59min ainda na primeira rodada do torneio nesta sexta-feira (17), pelo finlandês Emil Ruusuvuori, 71º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/5) 6/3 7/5 no torneio italiano.

Wild salvou break-points no meio da terceira parcial, se manteve sólido e pressionou com um 15/40 no 5 a 4 e saque de Ruusuovuori. O brasileiro teve um total de cinco match-points, mas o adversário jogou bem na maioria deles e após longo game confirmou. Thiago foi mal para seu saque a seguir, cometeu erros, jogou um voleio pra fora e perdeu a cabeça. Ao ser quebrado, detonou a raquete com força e foi punido pelo árbitro com uma advertência. Ruusuovuori sacou bem e fechou a partida a seguir.

Thiago Wild foi eliminado na estreia do Challenger 175, em Turim (Foto: Thomas Coex / AFP)

O duelo havia começado na quarta-feira (15) e paralisado em 4 a 3 com uma quebra para cada. Foi retomado por poucos pontos na quinta-feira (16) e novamente adiado pelo mau tempo.

A vitória foi a terceira do finlandês em três jogos contra o número 1 do Brasil - os dois anteriores foram em 2019.

Wild agora segue para o ATP 250 de Lyon, na França, sua última parada antes de Roland Garros.