"Importante duas vitórias aqui, ter chegado com pouco tempo de adaptação, condições bem diferentes, no Rio mais lento e aqui bem rápido, aqui no clube são mil metros de altitude, a bola voa bastante. Difícil de jogar, de devolver saque. Então essas vitórias foram importantes.", disse Rafael Matos, número 1 do Brasil e 46º colocado do ranking mundial. A dupla, que é a quinta melhor do ano, enfrenta os chilenos Alejandro Tabilo e Tomas Barrios por vaga na final.