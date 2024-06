Swiatek humilha campeã de Wimbledon, iguala Serena e Navratilova e vai à semi de Roland Garros

Swiatek em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/06/2024 - 11:28 • Paris (FRA)

Iga Swiatek, número 1 do mundo, segue passando como um trator pelas adversárias e, nesta terça-feira, se garantiu na semifinal de Roland Garros ao não tomar conhecimento de Marketa Vondrousova, sexta do mundo e campeã de Wimbledon.

Ela precisou de apenas 1h02min de duração para aplicar 6/0 6/2 sobre a adversária, finalista do Aberto da França de 2019. Com o duplo 6/0 das oitavas de final contra a russa Anastasia Potapova, ela igualou Serena Williams que deu um pneu sobre uma top 10 em uma quartas de final em Paris em 2013.

Iga Swiatek é a jogadora com o menor número de jogos perdidos combinados nas oitavas de final e nas quartas de final em um único evento de Grand Slam na Era Aberta (dois, empatados com Martina Navratilova no US Open de 1989).

Ela alcança sua 33ª vitória em 35 partidas no Aberto da França, soma sua 19ª vitória seguida no torneio onde venceu as duas últimas edições e a de 2020 e já tem 17 vitórias seguidas no circuito onde vem de títulos em Roma e Madri.

(Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Na quinta-feira a polonesa reedita a final de 2022 contra a americana Coco Gauff, terceira colocada, que passou de virada pela tunisiana Ons Jabeur.