Superliga Feminina: CBV divulga datas das quartas de final

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 19:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou as datas das quartas de final da Superliga Feminina, no sábado (23). Barueri, Fluminense, Minas, Osasco, Praia Clube, Pinheiros, Sesc Flamengo e Sesi Bauru são as equipes que estão na briga pelo título da temporada. As partidas terão início no dia 26, com transmissão do Sportv 2.

Praia e Sesi será o primeiro confronto das quartas da competição. As equipes disputam o jogo de ida da melhor de três na próxima terça-feira (26), às 19h, em Uberlândia–MG. As atuais campeãs da Superliga estão na busca do terceiro título do clube na história. Diferentemente do time carioca, que está na luta para conquistar a primeira taça entre as mulheres - já foi campeão no torneio masculino.

Outro confronto que será realizado no mesmo dia é Minas e Fluminense. O time pentacampeão conta com os destaques da Seleção Brasileira Feminina, como Kisy, Pri Daroit e Thaísa Daher. O tricolor carioca voltou ao vôlei há poucas temporada e tem como principal jogadora a sérvia Aleksandra Uzelac, maior pontuadora da competição.

Confira os confrontos abaixo

Flamengo x Barueri

1º jogo: 27/03 (quarta-feira), às 18h30

2º jogo: 30/03 (sábado), às 19h

3º jogo (se necessário): 03/04 (quarta-feira), às 18h30

Osasco x Pinheiros

1º jogo: 27/03 (quarta-feira), às 21h

2º jogo: 30/03 (sábado), às 21h30

3º jogo (se necessário): 03/04 (quarta-feira), às 21h

Minas x Fluminense

1º jogo: 26/03 (terça-feira), às 21h

2º jogo: 29/03 (sexta-feira), às 21h

3º jogo (se necessário): 02/04 (terça-feira), às 21h

Praia Clube x Sesi Bauru

1º jogo: 26/03 (terça-feira), às 19h

2º jogo: 29/03 (sexta-feira), às 18h30

3º jogo (se necessário): 02/04 (terça-feira), às 18h30