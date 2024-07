Steve Kerr planeja estratégia especial para Curry nas Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris serão as primeiras de Stephen Curry (Foto: Brian Babineau / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/07/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Para as Olimpíadas de Paris, a seleção norte-americana trouxe de volta grandes nomes do basquete, como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Sob a liderança de Steve Kerr, que tem a experiência de uma década de parceria com Curry no Warriors, espera-se que o "Dream Team" faça uso total desse entrosamento e experiência.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando falamos de basquete, é impossível não mencionar os Estados Unidos como uma das maiores potências do esporte. No entanto, a jornada da equipe durante a Copa do Mundo FIBA de 2023 não foi tão bem-sucedida, culminando em um inesperado quarto lugar.

Isso mostrou que mesmo as melhores equipes podem enfrentar desafios inesperados. Posto isso, olhos agora se voltam para Paris 2024, onde a seleção norte-americana busca não apenas a redenção, mas afirmar novamente sua superioridade com uma escalação de tirar o fôlego.

Curry é peça fundamental na equipe

A destacada química entre Kerr e Stephen Curry é uma das grandes apostas para os Jogos em Paris. Conhecidos por revolucionarem o jogo de basquete com excepcionais performances na NBA, essa dupla promete estratégias que podem maximizar as habilidades não só de Curry, mas de todo o time. Segundo Kerr, contar com Curry é incrível não só por suas habilidades, mas pelo conforto e liderança que ele traz para o grupo.

- Vamos explorar muito do que fazemos em Golden State, particularmente para Steph. Ele está bastante familiarizado com nosso plano de jogo, o que aumenta nossa força como equipe - explicou Kerr durante uma entrevista.

Steve Kerr e Stephen Curry estarão juntos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)

É o melhor "Dream Team" da história?

Historicamente, comparar qualquer equipe com o icônico Dream Team de 1992 pode parecer exagero. No entanto, a seleção norte-americana de 2024 apresenta um grande conjunto de atletas altamente condecorados e que ainda atuam em alto nível.

Além dos já mencionados Curry, James e Durant, o time conta com Joel Embiid, que teve uma performance impressionante na última temporada da NBA. Isso, somado à presença de outros campeões da NBA como Jayson Tatum, Anthony Davis e Jrue Holiday, faz deste grupo um dos mais talentosos já reunidos desde 1992.

LeBron James com o uniforme do time de basquete dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)

Se o rendimento desses jogadores em quadra for tão impressionante quanto no papel, o mundo pode estar prestes a presenciar uma nova página de domínio americano no basquete. Resta aguardar Paris 2024 e ver se essa equipe pode não apenas conquistar o ouro, mas também emocionar os fãs com basquete da mais alta qualidade.