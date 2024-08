Stephen Curry renova com o Warriors e ganhará salário astronômico na NBA

Curry nunca defendeu outra franquia na NBA (Foto: Noah Graham / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/08/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de especulações de que não ficaria, Stephen Curry renovou com o Golden State Warriors. O novo contrato é válido até o final da temporada 2026-27 e vai render US$ 62,5 milhões (cerca de R$ 353 milhões) por ano até lá. A informação é de Adrian Wojnarowski, da “ESPN”.

Os números são históricos, uma vez que o armador vai ultrapassar a marca de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) apenas em salários ao longo da carreira na liga. Ele é o terceiro a atingir tal patamar, se juntando a Lebron James, do Lakers, e Kevin Durant, do Phoenix Suns.

A ideia do jogador de 36 anos é se aposentar na franquia de San Francisco, onde acumula quatro conquistas da NBA. Na temporada 2023-24, Curry anotou médias de 26,4 pontos, com 40,8% de aproveitamento em arremessos de três pontos, 5,1 assistências e 4,5 rebotes por jogo. O Warriors, no entanto, não fez uma boa campanha, caindo para o Sacramento Kings no play-in.

A temporada 2024-25 da NBA começa no dia 22 de outubro. A estreia dos Dubs é diante do Portland Trail Blazers, no dia 23.