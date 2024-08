Shaquille O'Neal jogou por oito temporadas no Los Angeles Lakers (Foto: JEFF HAYNES / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/08/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador da NBA, Shaquille O’Neal acumulou passagens por diversos times da liga, como Orlando Magic, Los Angeles Lakers e Miami Heat. Dono de fortes opiniões, Shaq não pensou duas vezes antes de eleger o seu pior parceiro de equipe. A fala aconteceu em 2022, em um dos episódios de seu próprio podcast.

- Pior companheiro de equipe? Dennis Rodman. Ele era um grande jogador, mas tínhamos dificuldades. Como quando as pessoas acima de você deixam esse cara fazer o que quiser. Por exemplo, tínhamos que estar lá uma hora antes do jogo. Ele (Rodman) chegava quinze minutos antes da partida comendo frango e arroz. Enquanto os treinadores estão conversando, ele pulava no chuveiro. Banho frio. No jogo, vinha e terminava com 15-20 rebotes - relembrou o ídolo do Lakers - completou.

Os dois atuaram juntos nos Lakers na temporada 1998/99. Naquele ano, Rodman participou de apenas 23 jogos, com médias de 2,1 pontos por partida, 1,3 assistências e 11,2 rebotes - foi o primeiro clube dele após a histórica passagem pelo Chicago Bulls, onde conquistou três títulos seguidos. Dennis não ficou para o ano seguinte, se transferindo para o Dallas Mavericks.

Já Shaq esteve presente em 57 compromissos da equipe com médias de 26,4 pontos, 10,8 rebotes e 2,3 assistências por noite. Naquela temporada, o time de Los Angeles caiu na segunda rodada dos playoffs ao ser varrido pelo San Antonio Spurs.

Após vestir a camisa amarela e roxa, o pivô ainda defendeu o Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics.