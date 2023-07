O espanhol de 20 anos derrubou o sérvio por 3 sets a 2 com parciais de 1/6 7/6 (8/6) 6/1 3/6 6/4 após 4h42min de duração e impôs a primeira derrota de Nole na quadra central desde sua queda na final de 2013 para Andy Murray.

Djokovic tinha 34 vitórias seguidas no torneio que havia conquistado as quatro últimas edições. Ele não perdia em um Grand Slam desde as quartas de Roland Garros no ano passado (não jogou o US Open) conquistando Wimbledon em 2022, Australian Open e em Paris em 2023.

O espanhol se vinga da derrota na semi do Aberto da França onde sentiu cãibras e sucumbiu em quatro sets e derrota o sérvio pela segunda vez em três partidas entre os dois.

Carlitos ergue seu segundo Slam na carreira somando ao US Open do ano passado. Djokovic permanece com 23 conquistas e perde chance de igualar Margaret Court com 24 títulos com o recorde geral entre homens e mulheres e Roger Federer que segue como o maior vencedor do Aberto da Inglaterra com oito canecos (Djokovic permanece com sete).