Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 09/09/2024 - 15:27

Guilherme Khury é o presente e futuro do skate. O brasileiro de 15 anos venceu o Mundial de skate vertical, no sábado (7). O skatista é um dos grandes nomes da modalidade atualmente e confirmou seu favoritismo conquistando o título do torneio disputado em Roma, na Itália. O segundo lugar ficou com outro brasileiro, o medalhista olímpico Augusto Akio.

Gui, como ficou conhecido, teve um grande desempenho na competição, mas principalmente nas finais. Após se classificar em segundo nas qualificatórias, venceu a decisão com um somatório de 268,49, com muita sobra para o segundo colocado, Augusto Akio. Este, inclusive, que conquistou a medalha de bronze na modalidade park, nas Olimpíadas de Paris.

Apesar da pouca idade, Gui Khury é uma das grandes potências mundiais do skate vertical. O brasileiro possui nove medalhas no X Games, um dos maiores eventos de esporte radical no mundo, com a maioria delas no vertical. Além disso, o skatista é detentor de três recordes mundiais - o mais recente deles em agosto, quando se tornou o primeiro a fazer um Kickflip Body Varial 900 (veja aqui o vídeo).

Gui Khury e Augusto Akio fizeram a dobradinha brasileira no Mundial de Skate Vertical (Foto: Julio Detefon/CBSk)

O vertical ou "vert" é uma das variações do skate. No entanto, esta modalidade não faz parte das Olimpíadas - apenas o park e street. O esporte é um dos mais recentes a entrar para o quadro olímpico, fazendo sua estreia nos Jogos de Tóquio, em 2020. Ao todo, o Brasil já conquistou cinco medalhas olímpicas no skate, mas ainda busca o primeiro ouro.