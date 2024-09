Serena Williams prova drink do US Open que pode render milhões ao torneio

Drink "Honey Deuce" do US Open (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 14:51 • Nova Iorque (EUA)

No US Open, o destaque não está apenas nas quadras, mas também nos bares do complexo. Um dos grandes motivos para este sucesso é o “Honey Deuce”, coquetel que combina 37ml de vodca, 90ml de limonada fresca, 15ml de licor de framboesa e três bolinhas de melão. Esta bebida se tornou uma tradição entre os fãs que acompanham as partidas.

Entre os que recentemente experimentaram o drink, está Serena Williams, que após 21 participações no US Open como atleta, provou pela primeira vez o Honey Deuce.

— Querida, isso não é deuce, isso se chama Honey, ad-in ou Honey ace. Vamos renomear! — disse Serena Williams

O sucesso da bebida é evidente pela popularidade e pelos números de vendas. Segundo o evento, em 2023, foram vendidos 450 mil drinks, cada um ao preço de US$ 22 (cerca de R$ 120 reais). Neste ano, com o aumento do preço para US$ 23 (R$ 125 reais), a previsão é que, se mantiverem no mesmo patamar, a receita gerada pela venda da bebida atinja US$ 10,350 milhões (cerca de R$ 58 milhões).

Este valor chega a ser superior ao prêmio total que será distribuído aos campeões da chaves de simples, que receberão US$ 3,6 milhões (aproximadamente R$ 19,8 milhões) cada, totalizando US$ 7,2 milhões (R$ 40 milhões). Neste caso, apenas a venda do Honey Deuce pode gerar uma receita considerável para o evento, ultrapassando até mesmo o montante pago aos campeões simples.

Além do drink, o torneio fornece outras opções, incluindo os inspirados em tenistas como Taylor Fritz e Aryna Sabalenka, ampliando o leque de opções para os frequentadores do evento.