Sem sustos, Verstappen conquista pole position no GP do Japão

Verstappen larga na primeira colocação (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 04:25 • Suzuka (Japão)

Na busca pela vitória no Grande Prêmio do Japão, Max Verstappen, da Red Bull Racing, começa com tudo sua campanha de retomada ao conquistar a pole position da corrida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última prova do circuito mundial, na Austrália, o piloto holandês apresentou problemas no freio e precisou abandonar a prova. Até então, na temporada, Verstappen havia faturado todas as provas.

➡️ Aniversário de Brook e Robin Lopez! Relembre irmãos famosos dos esportes

Durante toda classificatória, Max Verstappen não largou da primeira colocação e levou a pole position sem maiores complicações. Para completar uma qualificatória fantástica para a RBR, Sergio Pérez completou a dobradinha.

Max Verstappen larga na pole position no GP do Japão (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

🏎️ CONFIRA GRID COMPLETO DE LARGADA DO GP DO JAPÃO

1º Max Verstappen (RBR)

2º Sergio Pérez (RBR)

3º Lando Norris (McLaren)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Aston Martin)

6º Oscar Piastri (McLaren)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º Charles Leclerc (Ferrari)

9º George Russell (Mercedes)

10º Yuki Tsunoda (RB)

11º Daniel Ricciardo (RB)

12º Nico Hulkenberg (Haas)

13º Valtteri Bottas (Sauber)

14º Alex Albon (Williams)

15º Esteban Ocon (Alpine)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Pierre Gasly (Alpine)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Logan Sargeant (Williams)

20º Guanyu Zhou (Sauber)