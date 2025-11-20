Seleção faz convocação para a Copa do Mundo por instagram; confira
Torcedor tem apenas um voto e "trava" para goleiros; 13 atletas virão ao Rio em 2026
A Seleção Alemã decidiu inovar, e pediu ajuda do torcedor para definir quem viaja ao Rio de Janeiro em janeiro de 2026. A convocação para a Copa do Mundo da Kings League (Kings World Cup Nations) está acontecendo agora, nos comentários do Instagram, mas não basta apenas gritar o nome do seu ídolo: é preciso seguir um regulamento rígido.
A comissão técnica alemã pré-selecionou 18 jogadores elegíveis. Desses, apenas 13 carimbarão o passaporte para o Brasil. A decisão final para a Copa do Mundo está nas mãos da comunidade, mas o processo eleitoral tem regras de "tolerância zero" para evitar fraudes e desequilíbrios no elenco.
Confira as regras
Para o voto ser validado na página oficial da equipe, o torcedor precisa estar atento:
Um Voto, Uma Chance: Cada pessoa só tem direito a um voto.
Sem "Spam": Se o usuário fizer vários comentários ou citar múltiplos jogadores na mesma mensagem, o voto inteiro é anulado. É preciso escolher apenas um nome para a Copa do Mundo.
A "Trava" dos Goleiros: A comunidade só pode eleger um goleiro entre os vencedores.
Como funciona: Mesmo que dois goleiros fiquem entre os 3 mais votados, apenas o primeiro colocado entra. O segundo goleiro é descartado para dar lugar a um jogador de linha, garantindo o equilíbrio tático do time.
Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations
A seleção brasileira, atual campeã da Kings World Cup Nations, já conhece seus adversários e o caminho que terá pela frente para defender o título em casa, no torneio que acontecerá em janeiro de 2026 no Brasil. O sorteio para a Copa do Mundo foi realizado em Copacabana, no kickoff da Kings League, que prometeu uma segunda edição ainda mais emocionante, com a grande final no Allianz Parque, em São Paulo.
A Copa do Mundo da Kings League terá um formato de grupos, com cinco chaves de quatro times cada. A equipe do Brasil não teve sorte no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" ao lado da poderosa Espanha, um dos países mais tradicionais no futebol de 7 da Kings League; do Catar, e também da seleção do Peru.
