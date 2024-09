Demi Schuurs e Luisa Stefani no US Open (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/09/2024 - 12:07 • Nova York (EUA)

Luisa Stefani, número 20 do mundo e primeira do Brasil nas duplas, se classificou, junto à holandesa Demi Schuurs, na segunda-feira (3), para as quartas de final do US Open. A competição é o último Grand Slam do ano e é disputado em Nova York.

Em partida realizada na quadra Grandstand, a brasileira e a holandesa derrotaram a dupla das americanas Bethanie Mattek, ex-número 1 do mundo, e Sofia Kenin, cabeças de chave 9. Stefani e Schuurs venceram por 6/4 6/3, após 1h25min de duração.

Foi uma quebra em cada parcial para a dupla da brasileira, sendo a primeira no sétimo game do set inicial e a segunda no oitavo.

Luisa Stefani e Demi Schuurs buscam vaga na semifinal do US Open 2024 (Foto: JAMIE SQUIRE / AFP)

Com a vitória, Luisa alcança pela terceira vez as quartas de final no Aberto dos Estados Unidos. Agora, a brasileira vai em busca da terceira semifinal. Ela foi semifinalista ano passado e em 2021.

Stefani e Schuurs enfrentam a dupla cabeça de chave 3 formada pela tcheca Katerina Siniakova, outra ex-número 1 do mundo, e a americana Taylor Townsend. O confronto está previsto para terça-feira (3), às 13h30, no horário de Brasília.