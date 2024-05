Saiba os bastidores da recusa de Nadal por homenagem em Roland Garros

A edição de 2024 pode ter sido a última de Nadal em Roland Garros (Foto: Loic Wacziak / FFT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 29/05/2024 - 11:49 • Paris (França)

Amelie Mauresmo, diretora do torneio de tênis de Roland Garros, contou os bastidores sobre a homenagem que estava preparada para Rafael Nadal. O tenista participou do Grand Slam 18 vezes e saiu com o troféu em 14 ocasiões.

Em bate-papo com a Amazon Prime Video da França, a diretora contou que Nadal permitido a homenagem de despedida. No entanto, o espanhol se surpreendeu com o bom desempenho em quadra e pediu para cancelar a homenagem. A boa sensação no torneio acendeu uma de que Nadal poderá voltar no futuro, caso esteja em condições.

O espanhol perdeu para Alexander Zverev, quarto favorito, por 6/3 7/6 (7/5) 6/3, na primeira rodada de Roland Garros. Nas entrevistas após o jogo, o tenista manteve a opinião de que existe uma pequena chance de retorno.

Rafael Nadal possui 14 títulos de Roland Garros (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Com 14 títulos, Rafael Nadal é o maior campeão de Roland Garros. O tenista, no entanto, sofre com uma série de lesões nos últimos anos. Aos 37 anos, há uma dúvida em torno da continuidade da carreira do atleta.