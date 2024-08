Sabalenka derruba Swiatek após dez match-points e decidirá título em Cincinnati

Aryna Sabalenka comemora vitória contra Iga Swiatek em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/08/2024 - 15:38 • Cincinnati (EUA)

No clássico com Iga Swiatek, melhor para Aryna Sabalenka. A número três do mundo não deu chances para a líder do ranking mundial e se garantiu na decisão do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, pela primeira vez na carreira.

A bielorrussa foi bem nas condições mais rápidas do torneio e marcou um duplo 6/3 após 1h47min de duração na quadra central. Este foi o 12º jogo entre elas e a quarta vitória de Sabalenka, que havia perdido duas finais no ano, no saibro de Roma e de Madri.

Aryna quebra um tabu pessoal: ela havia parado nas semis do torneio de Cincinnati em 2023, 2022 e 2018. Agora, vai brigar pelo título inédito, nesta segunda-feira (19), diante da vencedora do duelo entre a americana Jessica Pegula, sexta colocada, e a espanhola Paula Badosa, atual 36ª e ex-número dois.

Sabalenka venceu com autoridade o primeiro set. No segundo, a chuva começou a cair e interrompeu o duelo três vezes de forma rápida. Primeiro, logo no segundo ponto e, mais adiante, no quinto e sexto games. Sabalenka abriu duas quebras, fez 5 a 1 e teve sete match-points no saque de Iga, mas a polonesa se safou e minimizou o prejuízo. Sabalenka sacou em 15/40, salvou duas chances de quebra, teve mais duas oportunidades. Iga se manteve firme, salvou mais dois e devolveu uma das quebras. Mas Sabalenka lutou e, na décima chance, com winner de devolução, fechou o jogo e vibrou muito.