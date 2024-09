Russell supera Leclerc por 0s013 e põe Mercedes no topo do TL3 do GP do Azerbaijão

George Russell em Baku, no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/09/2024 - 08:25 • Baku (AZE)

George Russell tratou de colocar a Mercedes na briga pela pole-position de logo mais e liderou o TL3 do GP do Azerbaijão, realizado neste sábado (14). O piloto acertou belo setor 3, o mais rápido da pista de Baku, e superou Charles Leclerc por apenas 0s013. Lando Norris ficou em terceiro.

Atividade de pista mesmo, foram cerca de 30 minutos dos 60 disponíveis, e tudo por conta da garoa que caiu sobre o circuito instantes antes e deixou a pista úmida, afastando os pilotos por quase 15 minutos de sessão, e das bandeira vermelhas causadas por quebra de Esteban Ocon e batida de Oliver Bearman. A ação, portanto, começou para valer com 35 minutos para o fim do treino.

E da mesma forma como aconteceu na sexta-feira, o TL3 viu certo equilíbrio, sobretudo entre McLaren, Ferrari e um surpreendente Sergio Pérez andando mais rápido que Max Verstappen em vários momentos, fazendo enfim valer o bom ritmo que costuma ter em pistas de rua, mas o neerlandês ficou à frente no fim. Nos minutos derradeiros, a Mercedes conseguiu se colocar no bolo, com Russell dominando no setor 3 e assumindo a liderança.

Destaque também para os carros da Williams, sempre fortes em pistas com trechos de alta velocidade. E novamente, Franco Colapinto andou muito perto de Alexander Albon, com a diferença ente ambos ficando em 0s044.

Oscar Piastri terminou em quarto, com Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Albon, Colapinto e Lewis Hamilton fechando o top-10.

George Russell durante o terceiro treino livre no GP do Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira como foi o TL3 em Baku:

O sábado em Baku começou com céu parcialmente nublado, 26°C de temperatura ambiente, com asfalto em 31°C e umidade relativa do ar em 39%. Apesar da ausência de previsão de chuva para o momento da sessão, uma leve garoa caiu sobre o circuito de rua de Baku pouco antes do horário do TL3 e foi suficiente para deixar a pista úmida. Isso acabou segurando os pilotos nos boxes por mais alguns minutos, com apenas os carros da Red Bull, Sauber e Aston Martin saindo para reconhecimento de pista, porém sem completar o giro.

Com 13 minutos transcorridos, Norris foi mais um a ir para a pista com os pneus macios para averiguar se já era momento para buscar volta rápida. E quando o britânico foi enfim o primeiro a acelerar, eis que Ocon surgiu estacionado no último setor. “Estou com problemas”, relatou o piloto, que já havia trocado a unidade de potência entre os treinos de sexta.

A bandeira vermelha, então, foi acionada para a retirada do carro da Alpine. Após paralisação de quase dez minutos, Piastri puxou a fila, e dessa vez quase todos também foram à pista, uma vez que restava pouco mais de meia hora para o fim da sessão.

O piloto da McLaren virou 1min45s476, com Hamilton e Russell em sequência. Mas Verstappen, com o melhor segundo setor, desbancou Piastri e assumiu a liderança, enquanto Lance Stroll colocou-se entre os Mercedes. Mais giros completados, e Sainz ficou a 0s069 da marca de Verstappen, com Pérez em quarto.

Albon, então, melhorou em todos os setores, sendo o melhor nos 2 e 3, e colocou nada menos que 0s8 no tempo de Max. O novato Colapinto veio no embalo e fechou a dobradinha momentânea da Williams, aproveitando o ótimo rendimento do carro azul em trechos de alta velocidade.

Enquanto Piastri e Nico Hülkenberg se metiam entre os Williams e os carros da Mercedes vinham muito fortes em volta rápida, o setor 1 ficou sob bandeira amarela, e logo veio o motivo: Bearman perdeu a tangência da curva 1 e bateu com a roda dianteira esquerda quando tentou levar o carro para a área de escape. “Ah! Eu sou um idiota! Me desculpem”, lamentou o piloto da Haas, um dos únicos ainda sem tempo registrado até então.

Pista novamente liberada, agora com pouco mais de 20 minutos para o fim, e Norris enfim conseguiu registrar tempo rápido, e que tempo: 1min44s226, assumindo a ponta por 0s145. Só que Albon baixou ainda mais e pintou o setor 2 de roxo ao ser 0s4 mais rápido que o #4, fechando o giro em 1min43s623. Leclerc, então, imediatamente colocou a Ferrari na ponta com 1min43s455.

15 minutos para o fim da sessão, Verstappen fez o melhor setor 2, o trecho em que, de fato, o RB20 rende melhor, mas perdeu novamente no retão e ficou a 0s129 de Leclerc. Pérez, em contrapartida, foi consistente e pôs a Red Bull na liderança, que durou até Piastri ser o mais veloz nos setores 1 e 2 e colocar 0s6 sobre Checo. Até então, Piastri, Leclerc, Verstappen, Albon, Alonso, Sainz, Russell, Norris e Hamilton fechavam o top-10.

Nos instantes finais, Leclerc acertou belo giro e, com o melhor setor 1 da pista, levou a Ferrari ao topo, com Norris e Piastri logo na sequência. No fim, foi a vez de Russell dar o troco e fechar na primeira colocação ao atingir 1min42s514, com destaque para o setor 3.