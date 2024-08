Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 26/08/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de ter apenas 24 anos, a brasileira Bruna Takahashi já participou de três Olimpíadas. Ainda adolescente, a mesatenista estreou no Rio de Janeiro. Depois, competiu em Tóquio e Paris. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ela comparou as experiências em cada uma das edições. Número 1 do Brasil e 23 do mundo, a atleta obteve a sua primeira vitória olímpica na capital francesa, caindo na segunda fase do torneio individual. Assista ao trecho acima.

– Agora, em Paris, foi extremamente divertido, muita gente assistindo. Minha irmã (Giulia) também estava lá, foi maravilhoso. Cada vez é diferente da última. Esta foi a que eu estava mais preparada, a que meu nível estava melhor - contou.

– A minha primeira foi no Rio, uma das melhores por ser aqui, minha família assistindo, minha irmã pequena também. Em Tóquio, foi estranho, não tinha torcida, ninguém assistindo. Em Paris, foi emocionante jogar no meio de tantas pessoas - acrescentou.

Bruna Takahashi em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

A experiência de competir com uma torcida grande e barulhenta não é tão comum aos atletas do tênis de mesa. Bruna Takahashi disse que a situação foi divertida, mas também desafiadora.

– A gente joga muitos WTTs. Quando é na China, é sempre bem cheio. Mas se não é, não tem muita torcida. Em Paris, foi onde joguei com maior número de pessoas. Eu gosto, mas é lógico que, se você não tomar cuidado, isso pode atrapalhar. Às vezes eu perdia o tempo por não ouvir o som da bolinha. Mas vem de você conseguir se adaptar - concluiu.

Assista à entrevista completa abaixo.