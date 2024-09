Rio de Janeiro conquista 16 medalhas de ouro na estreia dos Jogos Escolares Brasileiros

Os medalhistas do Wrestling do Rio de Janeiro em Recife (Foto: Divulgação / SEEL-RJ)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 15:06 • Recife (PE)

Os primeiros dias das competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) foram de muita adrenalina para os mais de cinco mil estudantes-atletas de todo o país que participam do evento em Recife (PE). A delegação do Rio de Janeiro, com 207 atletas, chegou com tudo no maior evento de desporto escolar, garantindo medalhas de ouro, prata e bronze já nos dois primeiros dias de competições. No Wrestling (luta olímpica), no Judô e no Atletismo, o TIME-RJ garantiu um total de 16 medalhas de ouro, sete de prata e 12 de bronze. Os atletas foram levados para a competição pelo Governo do Rio, após serem selecionados nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer.

- A conquista de 16 medalhas de ouro nos primeiros dias dos Jogos Escolares Brasileiros é motivo de grande orgulho para o Rio de Janeiro. Esses jovens atletas estão não apenas levando o nome do nosso estado ao topo do pódio, mas também vivenciando novas experiências e consolidando o talento esportivo que temos. O governo do estado, por meio dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, tem investido na formação desses futuros campeões, oferecendo suporte e infraestrutura para que eles possam competir e se desenvolver cada vez mais no esporte - afirmou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Estudantes representam seus estados nos Jogos Escolares (Foto: Divulgação / SEEL-RJ)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As competições foram divididas em quatro séries: ouro, prata, bronze e cobre, além das divisões por categoria de peso e idade, dependendo da modalidade. No Wrestling, na série Ouro, cinco medalhas de ouro e duas de bronze foram para estudantes-atletas do Rio de Janeiro. Já na série Prata, o TIME-RJ ganhou duas de ouro e uma de bronze. Na Série Bronze, também garantimos uma medalha.

- Nosso resultado foi maravilhoso e histórico porque fomos campeões no masculino e no feminino. O desempenho dos atletas foi excelente, dentro dos padrões e expectativas; eles se superaram e garantiram muitas medalhas e muito orgulho para o Rio de Janeiro e para o Brasil - comemorou o professor de Educação Física e técnico de Wrestling masculino, Phelipe dos Santos.

Já na Série Ouro do Judô, os estudantes-atletas Saulo Ferreira, Pedro Guadalupe, Micaela dos Santos, Gabriela Pereira e Monique Silva garantiram medalhas de ouro. Clarisse Vallin conquistou a medalha de prata; João Coelho, João Rodrigues e Athylla Torres conquistaram o bronze. Os campeões da Série Ouro estão classificados para o Campeonato Sul-Americano Escolar.

Na Série Prata, Rafaella Rabello levou o ouro e João Palma a medalha de prata. Na Série Bronze, o ouro ficou com Pedro Jorge, a prata com Iara Aragão, e a medalha de bronze foi para Giullya Silva. Também participaram da competição nacional os estudantes-atletas do TIME-RJ, Sofia Souza e Rhichard Santos.

Atletismo também esteve representado nos Jogos Escolares (Foto: Divulgação / SEEL-RJ)

➡️ Alan revela hobbies que pratica fora das quadras: ‘Gosto de trap e Fortnite’

A judoca Gabriela Pereira Santos, de 14 anos, do Colégio Araújo Rocha, competiu na categoria 58kg e garantiu o ouro para o Rio de Janeiro. A estudante-atleta falou sobre a emoção de ser bicampeã no JEB’s e os planos para o futuro:

- Eu aprendi nessa competição que o importante é nunca desistir, continuar acreditando nos meus sonhos. Eu estou levando para casa essa lição de nunca desistir. Estou me sentindo muito feliz por ter ganhado essa medalha de ouro, porque me consagrei bicampeã dos Jogos Escolares Brasileiros, e isso me deixa muito feliz por deixar minha mãe, minha família, meus técnicos, senseis e muita gente que me apoia orgulhosos. Meu maior sonho daqui para frente é me consagrar campeã olímpica e mundial de judô - contou a jovem.

Nas competições de atletismo, os atletas conquistaram diversas medalhas, começando pelo ouro nos 150 metros masculino série Bronze, seguido de ouro nos 80 metros masculino da série Bronze. No Revezamento Masculino Série Ouro, a equipe ficou com a prata, assim como nos 150 metros feminino série Ouro e nos 150 metros feminino série Prata. Os atletas ainda garantiram prata e bronze nos 80 metros feminino Série Ouro, além de bronze no Arremesso de Peso Feminino Série Bronze e no Pentatlo Feminino Série Ouro.

Os atletas do Rio de Janeiro que apresentarem os melhores desempenhos nos jogos em Recife poderão se candidatar ao próximo edital do Bolsa Atleta RJ, programa do Governo do Estado do Rio que concede bolsas de R$ 500 a R$ 5 mil para apoiar o desporto fluminense.