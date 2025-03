O "berço do samba e das lindas canções" está comemorando seus 460 anos da maneira que mais gosta. Amanhecendo o dia com milhões de foliões no tradicional "Cordão da Bola Preta", passando pela "Banda de Ipanema" pela tarde e emendando no "Clássico dos Milhões", um Vasco x Flamengo, no Nilton Santos, o Rio de Janeiro celebra mais um ano de vida em clima de muita festa. Em pleno carnaval, a cidade tem como atração principal o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca envolvendo as suas duas maiores torcidas.

Nove anos depois de sediar uma inesquecível Olimpíada, o Rio continua a receber eventos esportivos dos mais diversos esportes. Há quase duas semanas, o Rio Open, maior torneio de tênis da América Latina, no Jóquei Club, terminou sem ver o principal tenista brasileiro brilhar. O ipanemense João Fonseca, que acabara de ser campeão no ATP de Buenos Aires, foi eliminado na primeira rodada. Mas isso não impediu o sucesso do evento, que teve como campeão o argentino Sebastian Baez, pelo segundo ano consecutivo, ao vencer o francês Alexandre Muller por 2 sets a 0.

Além dos tradicionais jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores nos estádios Maracanã, Nilton Santos e São Januário, o Rio de Janeiro será sede de diversas competições.

Vasco e Flamengo jogam no aniversário do Rio pelo Campeonato Carioca (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Rio de Janeiro recebe diversas competições em 2025

Nos dias 3 e 4 de maio, a Baía de Guanabara vai receber uma competição de vela: doze seleções nacionais a bordo de velozes F50, catamarãs hidrofoil que atingem até 100 km/h. A Rio Sail GP 2025 é uma das mais emocionantes corrida na água do mundo. Destaque especial para o Mubadala Brazil Sail GP Team, primeira equipe da competição liderada por uma mulher, a bicampeã olímpica Martine Grael. O ponto de partida será a Marina da Glória.

Entre os dias 4 e 15 de junho, o Rio será a sede das primeiras semanas da Liga das Nações de Vôlei e vai reunir 18 equipes masculinas e 18 femininas. O Maracanãzinho será o palco da competição. A seleção feminina, comandada por José Roberto Guimarães, vai enfrentar República Tcheca, Estados Unidos, Alemanha e Itália. A masculina, do técnico Bernardinho, encara Irã, Cuba, Ucrânia e Eslovênia. Depois, a competição continua em Instambul, na Turquia, e em Kanto, no Japão.

continua após a publicidade

Entre os dias 27 e 29 de junho acontecerá o L'Étape Rio de Janeiro by Tour de France, evento de ciclismo amador, com padrões de segurança, atendimento e estrutura das maiores provas de ciclismo do mundo.

Entre os dias 20 e 24 de agosto, a Arena Parque Olímpico vai receber o Mundial de Ginástica Rítmica, com a presença dos principais atletas do mundo. Será a primeira vez que a América do Sul sediará este tipo de competição.