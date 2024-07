Revelado: Memphis Grizzlies quase fechou com Draymond Green

Draymond Green atua pelos Warriors desde 2012 (Foto: Jason Miller / AFP)







Publicada em 03/07/2024 - 15:13

O Memphis Grizzlies quase contou com Draymond Green na equipe na última temporada. O jogador do Golden State Warriors admitiu, durante o seu podcast da última terça-feira (2), que quase fechou com a equipe do Tennessee.

Nas declarações, Green cita que teve conversas com Klay Thompson, Stephen Curry e também com o técnico Steve Kerr e chegou a comunicar que estava de saída.

- Então, no ano passado, durante a agência livre, liguei para Klay e liguei para Steph, chamadas separadas, e Steve (Kerr) e eu estava apenas dizendo a eles como, ‘Yo, estou indo embora. Vou para Memphis’. Lembro-me daquela ligação com eles, então eu ia sair […] Obviamente, nós conseguimos descobrir. Grite para os Lacobs e Mike Dunleavy, sua primeira agência livre. Conseguimos - disse o jogador.

No final, o Green recebeu uma oferta do Warriors para estender o contrato e decidiu permanecer. O atleta assinou um vínculo por mais quatro temporadas no valor de US$ 100 milhões.

Se tivesse se transferido para o Grizzlies, o jogador faria dupla com Jaren Jackson Jr no sistema defensivo, agregando boa proteção ao aro. Além disso, iria ser um suporte para Ja Morant e Desmond Bane, principais nomes da franquia.

Quem deixou mesmo o Warriors foi Klay Thompson, que vai atuar no Dallas Mavericks na próxima temporada. Green também se manifestou a respeito e em um tom bastante emocionado, lamentou a saída do atleta.

- Não muda nada para nós… Mas as relações, elas são o que são, são para sempre. A conexão, o vínculo, até mesmo no que diz respeito a todos nós sermos mencionados juntos. Isso é para sempre. Eu realmente não consegui processar os sentimentos. Hoje cedo, acho que poderia ter caído algumas lágrimas ou duas - admitiu.

Green e Thompson serão adversários na Conferência Oeste da NBA na próxima temporada.