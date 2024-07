Red Bull mantém apoio e garante permanência de Pérez em 2024 após reunião

Pérez não vive bom momento em 2024 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/07/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Nada de mudanças na Red Bull até o fim da temporada 2024 da Fórmula 1. Após reunião realizada nesta segunda-feira (29), ficou definido que o mexicano Sergio Pérez seguirá como companheiro de equipe de Max Verstappen na equipe. Já a RB também segue intacta, sem mudanças na dupla formada por Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

Na equipe desde 2021, Pérez vive o pior momento dos últimos anos. O mexicano não vence desde o GP do Azerbaijão de 2023, e vem em sequência péssima justamente após ter a renovação de contrato, por mais duas temporadas, anunciada.

Foram apenas 28 pontos nas últimas oito provas, com eliminações até no Q1 e atualmente com a sétima colocação no Mundial de Pilotos. Em comparação, Verstappen anotou 141 pontos no período. Na prova mais recente da F1, Pérez foi o sétimo colocado após largar da segunda fila.

“Checo segue como piloto da Red Bull apesar de todas as especulações. Estamos ansiosos para vê-lo desempenhar em circuitos que já foi bom no passado, após a pausa do verão”, afirmou Christian Horner em anúncio interno aos funcionários da equipe.

Daniel Ricciardo, atual titular da RB, e o reserva Liam Lawson eram nomes considerados para substituir o mexicano, mas tudo vai permanecer como está. No fim de semana do GP do Canadá, ‘Checo’ assinou renovação de contrato até 2026, mas com cláusulas de performance no vínculo.

A Fórmula 1 agora faz a tradicional pausa para as férias de verão na Europa e volta de 23 a 25 de agosto em Zandvoort, para a disputa do GP dos Países Baixos.