Red Bull ironiza e diz que ‘regra papaia’ da McLaren: ‘Nos ajudou no Mundial de Pilotos’

Max Verstappen em Monza, na Itália, neste final de semana (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/09/2024 - 13:45 • Monza (ITA)

A Red Bull teve uma etapa complicada em Monza, mas ainda assim saiu do GP da Itália com um saldo positivo. Depois de ver a McLaren ter o melhor carro do fim de semana, mas ainda assim perder para a Ferrari após uma série de erros de operação, Christian Horner, chefe do time dos energéticos, ironizou a ‘regra papaia’ e disse que ela ajudou Max Verstappen na batalha pelo título de 2024.

Lando Norris chegou no GP da Itália com 70 pontos de desvantagem para Verstappen, mas tinha o melhor equipamento em um fim de semana que a Red Bull estava sofrendo com o ritmo. Na classificação, ainda garantiu a pole, enquanto o companheiro Oscar Piastri foi segundo colocado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Porém, a “regra papaia” da McLaren permite que os pilotos briguem entre si, desde que de forma respeitosa. Piastri se valeu disso e assumiu a liderança da corrida ainda na primeira volta. Para piorar, o time britânico ainda tomou um nó tático da Ferrari e viu Charles Leclerc ficar com a vitória.

Max Verstappen durante a classificação do GP da Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Em um fim de semana que poderia vencer sem maiores dificuldades e descontar bons pontos de Verstappen — que foi apenas sexto —, Norris cruzou a linha de chegada em terceiro. Por isso, o chefe da Red Bull ironizou a “regra papaia” e disse que o saldo do GP da Itália não foi de todo ruim.

— Não sei quais são as ‘regras papaia’. Mas tenho certeza de que eles quase se tiraram da corrida na segunda chicane. Do ponto de vista do Mundial de Pilotos, isso nos ajudou um pouco — destacou Horner.

— É sempre uma posição difícil como equipe, mas é inevitável [priorizar um piloto] em algum momento. Você tem de dar o seu melhor. E é impossível saber como fazer isso quando você tem uma situação em que eles estão livres para brigar — finalizou o chefe da Red Bull.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão, 17º da temporada 2024.