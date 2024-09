Red Bull diz que McLaren ‘tirou para merda’ ao pedir ritmo real de Norris em Singapura

Christian Horner em Marina Bay, Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/09/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O GP de Singapura do último fim de semana contou com uma exibição verdadeiramente dominante de Lando Norris. O vice-líder da Fórmula 1 2024 largou na pole, segurou a posição e partiu para uma vitória em que jamais foi incomodado. Com direito a abrir ampla vantagem rapidamente ainda na fase inicial da prova. Segundo a Red Bull, para deixar as rivais com cara de bobas.

Aconteceu durante a oitava volta da prova, quando Norris tinha pouco mais de 2s5 de frente para Max Verstappen e recebeu a mensagem da McLaren no rádio para abrir mais de 5s e, se possível, por volta de 15s. Norris apertou e passou a abrir cerca de 1s por volta. Em três giros, estava acima dos 5s de vantagem e continuou abrindo. Quando Verstappen parou nos boxes, na volta 29, estava pouco menos de 25s atrás.

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que a McLaren tirou as rivais para mostrar quem é que mandava.

— Sim, tiraram para merda. Ainda que eu não deva dizer isso de maneira oficial — brincou, ainda por conta da punição da FIA a Verstappen por linguajar impróprio.

— O ritmo que tínhamos nas mãos com aquele jogo de pneus naquele momento… Abrimos mão da corrida no que dependesse do ritmo. Norris ainda tocou duas vezes no muro, mas eles conseguiram escapar — seguiu.

— Max fez uma ótima corrida, na verdade. Era o que ele tinha para entregar e, na comparação com relação há algumas semanas, dá para ver que avançamos. É claro que ainda temos muito a fazer para Austin — admitiu.

— O primeiro stint deles foi muito veloz. Com pneus duros, estávamos mais competitivos, mas a diferença já havia ficado muito grande numa pista em que ultrapassar é muito difícil — finalizou.

Apesar da visão de Horner de que a Red Bull era mais competitiva de pneus duros, a McLaren enxerga de outra maneira.

— Na segunda parte do segundo stint, nossa atenção estava no fato de que, ao chegar nos retardatários, o carro fica diferente. A questão era não errar, travar pneus, coisas assim. O foco era levar o carro para casa. Sugerimos que Lando fizesse a volta mais rápida, algo que ele fez [e só perdeu no giro final], mas depois disso não quisemos mais saber de volta mais rápida — contou Andrea Stella, chefe da McLaren.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.