Rayssa Leal conquista a etapa de San Diego da SLS

Rayssa também venceu a primeira etapa da competição, em Paris (Foto: Divulgação/SLS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 15:08 • Califórnia (EUA)

Rayssa Leal e Giovanni Viana conquistaram ótimos resultados para o skate brasileiro, no sábado (20), em San Diego, na Califórnia. A brasileira venceu a prova feminina, enquanto o skatista ficou com a segunda colocação, no masculino. Kevin Hoefler conquistou a quarta colocação e Felipe Gustavo em quinto.

Rayssa, que já havia vencido a primeira etapa do Tour, em Paris, começou a sua apresentação com um 7.7 em sua primeira volta e logo depois conseguiu um 7.5, e não trocou a sua pontuação. A maranhense terminou líder, superando a japonesa Momiji Nishiya (7.3) e a australiana Chloe Covell (7.2).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Giovanni garantiu o segundo lugar com dois Nine Clubs entre manobras: 9.1 e 9.0. O campeão do Super Crown de 2023 totalizou 33.4 e o ouro ficou com o norte-americano Braden Hoban (35.5).

(Foto: Julio Detefon / CBSk)

Kevin também conquistou dois Nine Clubs: na segunda volta (a primeira teve nota 9, mas apenas uma das voltas entra na somatória) e 9.1 na segunda tentativa de manobra. O medalhista olímpico ficou muito perto do pódio, somou 26.9 contra 27 do português Gustavo Ribeiro, terceiro colocado. Felipe Gustavo foi o quinto, com 26.1 na pontuação final.

A próxima etapa da SLS será disputada em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, em maio.