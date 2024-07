Rafael Matos e Melo são superados nas oitavas de Wimbledon

Rafael Matos e Marcelo Melo (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 08/07/2024 - 11:42 • Londres (Inglaterra)

A dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo foram superados, nesta segunda-feira (8), nas oitavas de final de Wimbledon. Os dois foram os representantes do Brasil nas duplas maasculinas no torneio mais tradicional do tênis, jogado na grama.

Os brasileiros caíram diante do finlandês Harri Heliovara e do britânico Henry Patten por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) 6/2. O confronto teve 1h23min de duração. A dupla chegou a ter uma chance de quebra no final do primeiro set, mas os rivais se salvaram e foram melhores no tie-break. No segundo set, os adversários quebraram duas vezes, Melo e Matos salvaram match-points, mas não conseguiram evitar a derrota, que veio logo depois, mesmo debaixo de chuva.

A campanha repetiu a melhor de Matos no torneio no All England Club. Melo tem um título em 2017 em Londres.

Com a eliminação, o Brasil possui apenas tem apenas uma possibilidade de conquistar um título em Wimbledon. Nas duplas mistas, Rafael Melo e Luísa Stefani disputarão a segunda rodada da competição ainda nesta segunda-feira (8). O torneio da Inglaterra é um dos quatro Grand Slams disputados na temporada do tênis - além dele, Roland Garros, Australian Open e US Open completam a lista.