Quando vai ser a final do basquete nas Olimpíadas de Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começarão dia 26 de julho (Foto: Divulgação / Comitê Olímpico)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 23/03/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A FIBA (Federação Internacional de Basquete) e o COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciaram os grupos dos torneios de basquete nos Jogos Olímpicos de Paris. O masculino começa no dia 27 de julho, com a final no dia 10 de agosto. Já o feminino, abre no dia 29 de julho e vai até o dia 11 de agosto.

A Seleção Brasileira feminina não conquistou a classificação para a competição. A masculina, no entanto, ainda pode garantir a vaga via Pré-Olímpico, que acontece de 2 a 7 de julho, na Letônia.

O grupo do Brasil no Pré-Olímpico conta com Camarões e Montenegro - caso avance, enfrentará o vencedor da outra chave, que tem Letônia, Filipinas e Geórgia. Apenas o campeão do torneio garante vaga nas Olímpiadas de 2024, na França.

Confira os grupos do basquete nas Olímpiadas

Masculino

Grupo A:

Austrália

Vencedor do Pré-Olímpico na Grécia (Eslovênia, Nova Zelândia, Croácia, Grécia, Egito e República Dominicana)

Canadá

Vencedor do Pré-Olímpico na Espanha (Espanha, Angola, Líbano, Bahamas, Polônia e Finlândia)

Grupo B:

França

Alemanha

Japão

Vencedor do Pré-Olímpico na Letônia (Geórgia, Filipinas, Brasil, Letônia, Camarões e Montenegro)

Grupo C:

Sérvia

Sudão do Sul

Vencedor do Pré-Olímpico em Porto Rico (México, Costa do Marfim, Lituânia, Itália, Bahrein e Porto Rico)

Estados Unidos

Seleção Brasileira de basquete ainda busca vaga nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação /CBB)

Feminino

Grupo A:

Sérvia

Espanha

China

Porto Rico

Grupo B:

Canadá

Nigéria

Austrália

França

Grupo C: