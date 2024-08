Jayson Tatum é a grande referência técnica do Boston Celtics (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/08/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada da NBA já tem data para começar! A liga divulgou oficialmente na última semana o calendário de jogos da temporada 2024-25. Além da temporada regular, a NBA também definiu as datas para o In-Season Tournament, All-Star Game, play-in, playoffs e as finais.

As primeiras partidas acontecem no dia 22 de outubro. O Boston Celtics, atual campeão, recebe o New York Knicks, no TD Garden. Já o Los Angeles Lakers, de LeBron James, encara o Minnesota Timberwolves, vice-campeão do Oeste na última temporada.

Kevin Durant e LeBron James estão entre os principais jogadores da NBA (Foto: Barry Gossage / AFP)

A temporada regular irá até o dia 13 de abril de 2025. No meio da temporada, ainda acontece o In-Season Tournament (A Copa da NBA), de 12 a 17 de dezembro. Entre 14 e 16 de fevereiro tem o All-Star Game, em San Francisco, na Califórnia.

O calendário da NBA:

22/10/2024: Início da temporada regular

12/12 a 17/12/2024: In-Season Tournament

14/2 a 16/2/2025: All-Star Game em San Francisco, Califórnia

13/4/2025: Fim da temporada regular

15/4 a 18/4/2025: Disputa do Play-In

19/4/2025: Início dos Playoffs

5/6/2025: Início das Finais da NBA

Jogos no Natal:

San Antonio Spurs x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Philadelpia 76ers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Phoenix Suns Denver Nuggets

A partir de outubro as equipes participantes vão fazer a pré-temporada, que envolve jogos preparatórios para a competição que vai começar. A temporada 2024-25 também marca a estreia do Intuit Dome, nova casa do Los Angeles Clippers, em Inglewood. A franquia encara o Phoenix Suns, já no ginásio, no dia 23.