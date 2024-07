Qual será o ‘salário mínimo’ da NBA na próxima temporada?

Nuggets e Lakers pela temporada regular de 2023/24 (Foto: Andrew D. Bernstein/ AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 06/07/2024 - 10:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Na NBA, mesmo equipes que utilizaram todo o seu espaço no teto salarial e não possuem exceções de nível médio ou bianual disponíveis, ainda têm a chance de firmar contratos pelo salário mínimo. Isso se aplica a menos que a equipe esteja muito próxima do seu limite orçamentário definitivo, conhecido como ‘hard cap’.

Estratégias como a de contratar jogadores a salários mínimos são especialmente cruciais em uma liga onde o equilíbrio fiscal muitas vezes dita o alcance competitivo de uma equipe. Abordaremos a seguir as nuances e as implicações desses contratos para a temporada de 2024/25, oferecendo uma visão detalhada de como as equipes podem se beneficiar dessa modalidade contratual.

Os contratos de salário mínimo na NBA são uma ferramenta que permite que as equipes adicionem jogadores ao seu elenco sem comprometer significativamente o espaço sob o teto salarial. Esses contratos estão disponíveis para qualquer jogador, mas são particularmente comuns entre novatos não draftados e veteranos que não encontram melhores ofertas no mercado.

Para a temporada de 2024/25, a NBA estipulou diferentes valores para contratos de salário mínimo com base na experiência do jogador. A seguir, confira os números designados para esses contratos:

Anos de Experiência: 0 – Salário: $1,157,153 Anos de Experiência: 1 – Salário: $1,862,265 Anos de Experiência: 2 – Salário: $2,087,519 Anos de Experiência: 3 – Salário: $2,162,606 Anos de Experiência: 4 – Salário: $2,237,691

Os valores são incrementados com base na experiência porque a liga busca incentivar o equilíbrio entre contratar novos talentos e manter jogadores experientes, que frequentemente encontram-se em desvantagem no mercado devido a altas demandas salariais.

Esses contratos oferecem uma flexibilidade essencial para as equipes que precisam preencher seus elencos enquanto gerenciam suas finanças de maneira eficiente. Os contratos de salário mínimo são ferramentas valiosas em um esporte onde o gerenciamento do cap salarial é tão crucial quanto as habilidades dos jogadores dentro da quadra.

Além disso, veteranos com três anos ou mais de experiência assinando contratos de um ano pelo salário mínimo não contam inteiramente contra o teto do time para a qual estão assinando. Por exemplo, um veterano assinando por $2,087,519, na realidade ganhará $3,303,771, com a diferença sendo coberta pela NBA. Isso encoraja as equipes a contratarem jogadores experientes sem prejudicar severamente o seu espaço sob o teto.

Assim, os contratos de salário mínimo não apenas ajudam a equilibrar os elencos em termos de experiência e habilidades, mas também mantêm a competitividade e a justiça financeira dentro da liga. Dessa maneira, até mesmo equipes pressionadas contra o limite do teto salarial podem explorar oportunidades e estratégias para melhorar seu plantel, demonstrando a sofisticação e a complexidade do gerenciamento esportivo na NBA.