São 20 temporadas, 9 finais, quatro títulos e, agora, 38.652 pontos pontos para o astro dos Los Angeles Lakers. LeBron iniciou a carreira no Cleveland Cavaliers, passou pelo Miami Heat, voltou para franquia que o revelou e hoje é o grande ídolo dos Lakers, onde se consagrou o maior pontuador da história da liga.



Considerado um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos, o ala deu os seus primeiros passos na NBA na temporada 2003/04. Pela franquia de Cleveland, manteve média de 20,9 pontos, 5,9 assistências e 5,5 rebotes por jogo no seu primeiro ano como profissional, sendo escolhido o "Calouro do Ano".



O resto é história. LeBron saiu de Cleveland para Miami em busca de títulos. Em 2010, a polêmica troca de equipe lhe rendeu críticas, mas também troféus. Ao lado de Dwayne Wade e Chris Bosh, venceu a NBA nas temporadas 2011/12 e 2012/13.



Em 2014, voltou para os Cavaliers, onde disputou finais contra o Golden State Warriors e se sagrou campeão na temporada 2015/16. O quarto título veio já em Los Angeles: em 2018, assinou com os Lakers e veio a conquistar o troféu na temporada 2019/20, com grandes atuações na bolha criada pela liga durante a pandemia.



Ao ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar, LeBron aumentou a discussão sobre o maior atleta de todos os tempos, posto disputado, de acordo com os fãs, por LeBron e Michael Jordan.



Kareem Abdul-Jabbar