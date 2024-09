UFC: Chandler desiste de Mcgregor e enfrenta Charles do Bronx

Michael Chandler no UFC 281, em Nova Iorque (Foto: UFC)







Publicada em 15/09/2024

Michael Chandler desistiu de aguardar por Conor McGregor e o estadunidense fará uma revanche contra o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira, no dia 16 de novembro, em Nova Iorque, no UFC 309. A notícia foi dada por Dana White, presidente do UFC. O combate terá cinco rounds e será o coevento principal da noite.

Em entrevista ao site "Barstool Sports", Chandler afirmou que não será mais adversário do retorno de McGregor ao MMA e que o próprio disse que estava cansado de esperar. Em seu canal no Youtube, o peso-leve detonou o lutador irlandês e explicou sua decisão.

O brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira (Foto: Jordan Jones/AFP)

— Você (McGregor) é o ser humano menos confiável que já apareceu nas artes marciais mistas. O que vou fazer? Vou enfrentar Charles Oliveira. Por que? Primeiro, porque é uma lutaça, segundo porque é uma revanche, uma oportunidade de redenção para mim. O cara que já roubou de mim — com direitos, numa luta justa — roubou meu sonho de ser campeão do UFC. Agora tenho a oportunidade de vencer Charles e me tornar o desafiante nº1 e aí, tenho opções — declarou Chandler.

O primeiro encontro entre o estadunidense e o brasileiro foi realizado em maio de 2021, com o cinturão vago do peso-leve em jogo. Chandler chegou a derrubar o brasileiro no primeiro round com socos, mas Charles reagiu no segundo assalto e o nocauteou para se sagrar campeão.