Prefeitura do Rio de Janeiro envia projeto e prevê construção de autódromo

Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/03/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O esporte a motor no Rio de Janeiro voltou a virar pauta. O prefeito Eduardo Paes enviou um projeto para a Câmara de Vereadores e publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (22) que prevê a construção de um autódromo parque no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade. A informação foi publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’.

O projeto estabelece que o trecho do Rio Piraquê, situado entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz, como local de construção, além de outras intervenções para a criação do projeto, como a chegada de estações do BRT e incentivo a shows e atividades culturais no espaço quando corridas não acontecerem.

Presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e da Frente Parlamentar, Carlo Caiado (PSD) é um dos principais defensores da pauta de construir um novo autódromo.

- O automobilismo atrai turistas, gera emprego e movimenta toda uma cadeia produtiva. E essa é uma região que precisa de investimentos. Vamos debater com responsabilidade, mas entendendo a importância desse autódromo para o Rio - declarou ao jornal carioca O Dia.

A alternativa de um circuito no bairro de Guaratiba já era um desejo de Paes desde o colapso do projeto de construção de um circuito em Deodoro, onde atualmente existe a Floresta do Camboatá.

O projeto de Deodoro foi anunciado em 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro. Antigo CEO do Liberty Media, Chase Carey chegou a escrever uma carta para o governador do estado, Cláudio Castro, para que atropelasse as licenças ambientais necessárias para o avanço da construção. A tentativa não funcionou, com a floresta se tornando Refúgio de Vida Silvestre e virando área de conservação, barrando tentativas de desmatamento.

O Rio de Janeiro não tem autódromo desde o fechamento de Jacarepaguá, em 2012. Apesar da pista ter recebido a Fórmula 1 na década de 1980, o famoso circuito acabou desativado para a construção de obras para os Jogos Olímpicos de 2016. Uma promessa de construir uma nova pista na cidade surgiu, mas não se concretizou até hoje.

