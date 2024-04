Pelo histórico do confronto, Minas tem mais vitórias (Foto: Fernando Vieira Sá / BHFOTO)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 06:00 • Recife (PE)

Praia Clube e Minas irão se enfrentar na grande final da Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo (21), a partir das 9h45, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, em Recife, Pernambuco. A transmissão será feita pela Tv Globo, dentro do programa "Esporte Espetacular" e também pelo sportv.

O Praia conquistou a vaga após vencer o Flamengo Sesc-RJ nas duas partidas da semifinal. No primeiro jogo, as meninas venceram por 3 a 2 e na segunda partida, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, o time mineiro levou a melhor, 3 sets a 1.

Já o Minas, chega a final após eliminar o Osasco. A equipe venceu as paulistas pelo mesmo placar nos dois jogos, 3 sets a 1. O primeiro fora de casa, e o segundo, conquistou a vaga jogando em casa, na Arena Unibh, Belo Horizonte.

Pela quinta vez, teremos na competição a "final pão de queijo", como é conhecido no mundo do vôlei brasileiro, o clássico mineiro. A final será disputada em jogo único. No retrospecto das equipes, Minas ganhou três e Praia, apenas um.

(Foto: Eliezes Esportes/Praia Clube)

🏐 FICHA TÉCNICA

📆 Data: 20 de abril de 2024

⏰ Horário: 9h45

📍 Local: Ginásio Geraldo Magalhães, Recife, Pernambuco

📺 Onde Assistir: Tv Globo e sportv