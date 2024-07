Poatan alfineta rival do kickboxing que criticou estilo de luta do brasileiro: ‘Não sou burro’

Poatan é campeão dos meio-pesado do UFC (Foto: Divulgação / UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Alex Poatan respondeu as criticas que recebeu do russo Artem Vakhitov, rival do brasileiro nos ringues do Glory. Em entrevista recente ao “MMA Fighting”, Vakhitov falou sobre o rival e fez críticas ao atual campeão meio-pesado do UFC, mas o brasileiro não deixou barato e respondeu o velho adversário.

Alex Poatan se tornou campeão de duas categorias no Glory em janeiro de 2021, quando venceu Vakhitov numa decisão dividida pelo meio-pesado. Antes de entrar no UFC e oito meses depois de conquistar o titulo da empresa, o brasileiro encarou o russo mais uma vez, porém foi derrotado.

- A principal fraqueza dele (Poatan) é que ele é só ataque e não tem defesa. Por conta da falta de defesa, ele fica aberto a receber muitos socos na cabeça quando enfrenta um striker habilidoso. Vocês viram isso na segunda luta com Adesanya. Ele foi pego porque deixa muitas aberturas para quem sabe o que está fazendo - disparou Artem.

- Os outros caras não se deram bem contra Alex porque a trocação deles não tem o nível necessário. Eles não têm confiança contra ele e acham que ele é invencível, então, no coração deles, eles já estão derrotados antes da luta começar. Mas eu já o derrotei em competição de pura trocação e tenho certeza que farei novamente se conseguir a trilogia no UFC - finalizou o russo.

Em um post feito pelo "MMA Fighting", Alex Poatan respondeu as críticas do russo e deu um conselho para seu rival.

- Ei irmão… cuidado com as pessoas que estão te dando ideia para fazer isso, a mesma pessoa que te orientou tentou comigo também mas não fiz porque não sou burro kkkk, todos sabem que quando deram a vitória (Glory em 2021) para você é porque já tinha uma conversa com o Glory que essa seria a minha última luta na organização e eles não queriam que eu saísse com o cinturão! Parece que você está um pouco perdido e tenho quase certeza que você está sem um empresário, porque para se expor dessa forma é o que penso! Você deveria enviar uma mensagem para Joinha (Jorge Guimarães, empresário de Alex) porque acho que ele pode te ajudar, chama - respondeu Poatan.

Desde novembro de 2021, Poatan somou oito vitórias e apenas uma derrota. no UFC, onde conquistou também os títulos dos médios e meio-pesado. No mês passado, Poatan defendeu o título ao bater Jiri Prochazka, por nocaute. Já Vakhitov depois de lutar com Poatan, fez uma luta de muay thai e migrou para o MMA. Ele se machucou e perdeu a estreia, mas depois venceu duas vezes com nocaute em eventos no Quirguistão e Cazaquistão.

