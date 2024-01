A WSL voltou a todo vapor nesta segunda-feira (29), com a primeira etapa do campeonato, em Pipeline, Havaí, Estados Unidos. Abrindo a temporada do Circuito Mundial de Surfe, os melhores atletas estarão no berço da modalidade. Esta é apenas a prova número um de nove que serão realizadas ao longo do ano, e classificarão dez surfistas pelo ranking, para as finais. As provas serão transmitidas pelo canal do Youtube e pelo site da Liga.