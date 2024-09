Oscar Piastri e Lando Norris fazem boa temporada pela McLaren (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







12/09/2024

Após um novo embate entre Lando Norris e Oscar Piastri em Monza, a McLaren decidiu priorizar o piloto do #4 a partir de agora na temporada para buscar o título tanto do Mundial de Pilotos quanto do Mundial de Construtores. Ainda assim, o inglês afirmou que não espera receber ajuda do companheiro de equipe para vencer provas, mas sim para somar pontos mais para baixo no pelotão.

Em entrevista coletiva antes do GP do Azerbaijão, Norris destacou que Piastri seguirá com os próprios objetivos e que não deve sair do caminho para ajudá-lo. Por conta disso, o inglês também comentou que pode acontecer de não haver oportunidades para o australiano apoiá-lo, já que tudo deve ocorrer naturalmente dentro da corrida.

Perguntado se vai acontecer de Piastri entregar uma vitória, Norris negou e detalhou como será essa prioridade decretada pela McLaren.

- Não. Em geral, provavelmente (acontecerá) em posições inferiores. Se Oscar brigou pela vitória, então merece vencer - disse.

- Oscar ainda está lutando por suas próprias corridas e fazendo as coisas dele. Pode ser que não haja tempo este ano para me ajudar. É mais uma garantia de que eu tenha a ajuda de Oscar quando necessário, mas não é como se saísse com essa intenção em todas as sessões. Ele está apenas lutando por si mesmo e fazendo seu trabalho - afirmou.

Norris também foi questionado se esse tipo de prioridade pode comprometer a briga pelo Mundial de Pilotos. O inglês confirmou que sim, mas destacou que não gostaria de “receber um título de presente”.

- Tenho certeza que iria doer [perder o título por isso], mas também estou aqui para correr. Se um piloto está se saindo melhor e tendo um desempenho superior, preciso evoluir, então não gostaria de tirar isso de alguém. Não quero receber um título de presente. Sim, seria ótimo ter um título, e no curto prazo você se sente incrível, mas não acho que ficaria orgulhoso disso no longo prazo - comentou.

- Isso não é algo que quero, não é assim que gostaria de ganhar um título. Quero vencer lutando contra Max, superando os concorrentes e provando que sou o melhor na pista. É assim que quero ganhar - continuou.

No GP da Itália, logo na primeira volta, Norris perdeu a liderança para Piastri, que abriu caminho também para Charles Leclerc passar e eventualmente se colocar em posição para vencer em Monza. Questionado sobre o episódio, o atual vice-líder do Mundial de Pilotos disse que o ocorrido já foi “revisado e resolvido”.

- Acho que haverá certos momentos em que não será inteligente brigar, mas se entrar na primeira volta pensando nisso, essa é a abordagem errada. Acho que os dois têm de entrar com a mentalidade certa, que é atacar e tentar seguir em frente. Assim que começa a pensar em outras coisas, normalmente é quando começa a dar errado - descreveu.

- Monza foi um caso um pouco diferente. Revisamos e resolvemos isso. O ponto é que saímos da curva 4 em primeiro e terceiro e tínhamos a maior diferença do mundo entrando na curva. Não era o ideal não só no meu mundo, mas também para nós como equipe. Não era assim que deveríamos ter corrido lá. Então, acho que precisávamos de instruções mais claras sobre como podemos competir entre si e o quanto podemos arriscar um com o outro - concluiu.

Atualmente, Norris está em segundo e 62 pontos atrás de Max Verstappen no Mundial de Pilotos. Já entre os Construtores, a McLaren também figura na vice-liderança, com 438 tentos, oito a menos que a Red Bull.