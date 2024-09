Piastri diz que buscou limite e valoriza 2º em Baku: ‘Vamos brigar pela vitória’

Piastri em Baku, no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/09/2024 - 12:06 • Baku (AZB)

Oscar Piastri bem que tentou cravar a pole-position no GP do Azerbaijão com a McLaren, mas esbarrou em um Charles Leclerc inspirado, que melhorou ainda mais o próprio tempo no Q3 e assegurou mais uma pole para a Ferrari em Baku. Ainda assim, o australiano ficou satisfeito com o resultado obtido em pista, contrastando com a desastrosa classificação de Lando Norris, eliminado no Q1 e 17º no grid deste domingo (15).

Para Piastri, buscar o limite da pista azeri é importante, pois sempre premia quem arrisca mais em um circuito desafiador e que muros tão próximos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu só cheguei um pouco mais próximo dos muros, mas no final acho que cheguei próximo demais —afirmou o #81.

— Tentei tirar tudo do carro porque é uma pista que te premia quando você busca o limite. Tentei maximizar o desempenho do carro. Estava me sentindo bem o tempo todo — emendou o piloto papaia.

Oscar Piastri e Charles Leclerc em Baku, no Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Piastri sabe que tem o melhor carro do grid neste momento, mas viu uma Ferrari bastante competitiva em solo azeri. Ainda assim, ao ser questionado, o piloto afirmou que, largando em segundo, é possível brigar pela vitória, mas lembrou que estará cercado por Leclerc e Carlos Sainz, que vai largar em terceiro.

— De onde estamos saindo, teremos ritmo para brigar pela vitória, mas vai ser difícil. Tomara que eu tenha ar limpo na minha frente. O ritmo de corrida era bom, mas as Ferrari realmente não estão lentas — concluiu Oscar.