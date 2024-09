Leclerc embala com Ferrari, bate Piastri e crava pole do GP do Azerbaijão. Norris cai no Q1

Charles Leclerc em Baku, no Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/09/2024 - 10:23 • Baku (AZB)

Charles Leclerc veio no embalo da bela vitória conquistada na Itália e cravou a pole-position do GP do Azerbaijão ao virar 1min41s365 na classificação deste sábado (14), em Baku. O monegasco comandou a parte final da sessão e bateu Oscar Piastri por 0s3. Carlos Sainz ficou em terceiro.

O grid chegou para a disputa da pole muito equilibrado, já que três equipes diferentes lideraram os três treinos livres realizados. Mas apesar da discrição, a McLaren ainda era vista como perigo, não apenas por ter sempre andado próxima das primeiras colocações, como também pelo forte ritmo de corrida.

Acontece, no entanto, que treino é treino, jogo é jogo. E se chegou a dizer em alto e bom som que dispensava a ajuda de Piastri na briga pelo título contra Max Verstappen, faltou a Lando Norris fazer o principal: ser mais rápido que o companheiro.

Charles Leclerc na classificação em Baku, no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Na sessão que definiu o grid de largada, faltou muita coisa para Norris. Faltou “sorte”, ao menos nas palavras do britânico após a queda precoce. Faltou também controle, pois cometeu erro na última volta que comprometeu totalmente a performance. E faltou ao menos terminar o giro para tentar alguma coisa. Foi, todavia, um contentamento com o 17º.

Restou a Piastri, então, tentar salvar a honra da McLaren, mas encontrou uma Ferrari muito rápida e aguerrida na primeira tentativa. Verstappen, em contrapartida, errou na tentativa inicial e precisou partir para o tudo ou nada no fim, o que não deu certo. O neerlandês larga apenas sexto.

Para dar mais emoção, ainda teve a Williams liberando Alexander Albon com gelo seco escapando do carro, o que atrasou ainda mais a definição da pole. Com menos de um minuto, Leclerc melhorou ainda mais o próprio giro e assegurou a ponta.

Sergio Pérez ficou em quarto, com George Russell em quinto. Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Franco Colapinto e Albon fecharam o top-10.

Os pilotos partiram para a definição do grid de largada com três equipes diferentes alcançando a liderança nos treinos livres: primeiro a Red Bull sob o comando de Verstappen, depois Ferrari com Leclerc e, por fim, Mercedes embalada por Russell. A McLaren, todavia, não perdeu as rivais de vista e esteve sempre perto, colocando-se também na pista e com destaque para as simulações de corrida feitas na sexta-feira.

Quanto ao clima, 27°C de temperatura ambiente, com 38°C de asfalto e umidade relativa do ar mais baixa que a vista no TL3, em 39%, mas enquanto a primeira sessão do dia teve uma leve garoa que deixou a pista um tanto úmida, atrasando os trabalhos, os pilotos tiveram pista seca pela frente, tanto que não perderam tempo em busca dos tempos de volta no Q1.

Q1: Norris erra e deixa disputa por pole precocemente

Chamou a atenção, contudo, os carros da Mercedes calçados com os médios na tentativa inicial, enquanto todos os demais foram de macios, como de praxe. Pérez, então, estabeleceu 1min43s436 como primeira marca a ser batida, com Leclerc logo atrás, a 0s159 de distância, e Verstappen em terceiro — e já reclamando bastante do carro “pulando por toda a pista”.

Sainz, então, pegou o melhor primeiro setor e fechou em 1min43s517, melhor que o tempo de Leclerc, pulando para a segunda colocação. A McLaren, por sua vez, ainda surgia muito discreta, com 0s4 de desvantagem para o giro de Pérez.

Com oito minutos para o fim, Colapinto fez setores muito constantes e colocou a Williams em terceiro, entre as Ferrari, enquanto Albon era oitavo até então. E quando Russell enfim colocou os macios, a bandeira amarela surgiu no setor 1 em função de uma escapada de Sainz.

O #63 era apenas o 17º, mas conseguiu ser o mais rápido no setor 2, só que perdeu muito tempo no trecho final e fechou o giro a 0s3 de Leclerc — que saltara para a liderança instantes antes. Hamilton também avançou consideravelmente e colocou o outro Mercedes em quarto.

Giros completados, com menos de cinco minutos para o final, Stroll, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Guanyu Zhou — com punição nas costas por troca de bateria e controle eletrônico — eram os eliminados, porém Tsunoda, com 1min44s313, era o mais ameaçado dentro dos 15 mais rápidos.

Ricciardo, então, subiu para sétimo, jogando Bearman para a linha de corte. Depois, o quarto lugar alcançado por Tsunoda graças ao ótimo segundo setor tirou o novato da Haas e deixou Alonso a perigo. Em seguida, a Sauber optou pelo jogo de equipe, com Zhou dando vácuo para Bottas e ajudando-o a pular para décimo. Alonso, Bearman, Stroll, Ocon e Zhou passaram a ser os eliminados.

Cronômetro no minuto final, Alonso achou um sexto lugar ao mesmo tempo em que os Williams acertaram ótimos giros e pularam para segundo e terceiro, com Albon e Colapinto, respectivamente. Hülkenberg, então, conseguiu se colocar entre os carros azuis enquanto Verstappen tentava sobreviver, e deu certo para o neerlandês por pouco. O desastre, todavia, foi para Norris, que simplesmente tomou quase 1s de Leclerc e não passou do 17º. O replay depois mostrou o erro do #4 que custou toda a performance na volta final. E ele nem sequer completou o giro. Ricciardo, Bottas, Zhou e Ocon também caíram no Q1.

Q2: Colapinto avança, Bearman cai, mas fica à frente de Hülkenberg

Com Leclerc puxando a fila, a segunda parte da sessão recomeçou, e não demorou para Piastri fazer o melhor primeiro trecho do traçado de Baku, enquanto Sainz vinha com o intermediário. O australiano completou a tentativa com 1min42s598, volta mais rápida até então, com Russell em segundo e Bearman em terceiro. Só que Verstappen destruiu a marca do britânico em 0s5, colocando o RB20 na ponta, com Pérez em segundo. Piastri, Russell, Bearman, Sainz, Albon, Hamilton, Leclerc e Hülkenberg fechavam o top-10 até então.

Efetuadas as trocas de pneus, as Ferrari partiram para mais uma tentativa, porém Sainz passou 0s036 acima da marca de Verstappen no setor 1. no último, a perda foi ainda maior, e o espanhol ficou a 0s4 de Max. Leclerc, por sua vez, pegou o setor 2 e por 0s014 não assumiu a liderança, deixando a equipe de Maranello muito viva na disputa pela pole.

Com menos de três minutos para o fim, Colapinto, Alonso, Gasly, Tsunoda e Stroll eram os eliminados. Todos, então, foram à pista, exceção a Pérez, em terceiro, que resolveu ficar nos boxes. Dos mais ameaçados, Hülkenberg, com o tempo de corte, e Hamilton apenas em nono 1 e que logo virou décimo com a melhora de Gasly.

O heptacampeão, todavia, achou décimos importantes e subiu para sétimo. Colapinto também fez excelente giro e saltou para sexto, enquanto Alonso ficou em quinto, jogando Bearman para fora do Q3. A ótima notícia é que o jovem britânico colocou 0s2 sobre o experiente companheiro, que ficou apenas em 14º. Tsunoda, Gasly e Stroll — tomando 1s de Alonso — também ficaram pelo meio do caminho.

Q3: Leclerc voa e garante pole para Ferrari

Russell foi o primeiro a estabelecer giro rápido, em 1min41s962, porém Piastri cravou 1min41s827 e assumiu a liderança. Veio, então, Leclerc, e melhorou a marca do australiano em 0s2, elevando o sarrafo. Max até tentou, mas fez um tempo de volta muito alto, não passando do sexto lugar com todos os giros completados. E a razão logo surgiu no replay: uma escapada que comprometeu todo o resultado.

Tentativa final, e Piastri veio forte em busca da primeira posição, mas esbarrou em um Leclerc inspirado, que melhorou ainda mais o próprio tempo e assegurou mais uma pole-position para Maranello.