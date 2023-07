A dupla brasileira começou bem a partida, assumindo a liderança do placar abrindo três pontos logo cedo. Dessa forma, administrou as tentativas de reação das rivais e venceu o primeiro set, 21/18. O segundo período, o jogo foi mais equilibrado, quando as norte-americanas fizeram 15-18. No entanto, um ponto de bloqueio de Ana Patrícia, fez o Brasil engatar seis pontos seguidos e fechar o jogo com outro 21/18.