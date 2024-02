Qual é o salário de Luka Doncic no Dallas Mavericks?

Assinado em 2022/23, o vínculo é válido por cinco temporadas, ou seja, até o fim de 2026/27. O valor total do acordo é de cerca de US$ 215,1 milhões (cerca R$ 1 bilhão).



💰 Salário de Luka Doncic nas próximas temporadas:



- 2023/24: US$ 40 milhões (R$ 198 milhões)

- 2024/25: US$ 43 milhões (R$ 213 milhões)

- 2025/26: US$ 46 milhões (R$ 228 milhões)

- 2026/27: US$ 49 milhões (R$ 243 milhões)



Vale destacar que apenas 11 jogadores na NBA têm um salário médio anual maior que o de Luka Doncic no Dallas Mavericks.