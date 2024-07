Paris será a despedida! Relembre a trajetória de LeBron James nos Jogos Olímpicos

LeBron James não disputará as Olimpíadas de Paris (Foto: Ethan Miller / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Todos Jogos Olímpicos são importantes e entram para história do esporte. Mas a edição de Paris, neste ano, está recheada de feitos marcantes para o basquete dos Estados Unidos. Além de reunir uma série de jogadores do mais alto nível - com um novo "Dream Team" - esta edição será a última da carreira de LeBron James.

Aos 39 anos, o astro do Los Angeles Lakers revelou, em entrevista à emissora NBC nesta sexta-feira (11), que as Olimpíadas de Paris serão as últimas com a camida norte-americana. A edição de 2028 será disputada em Los Angeles, onde do Lakers joga e LeBron mora. No entanto, ao que tudo indica, nem mesmo estas condições mais favoráveis farão o camisa 6 mudar de ideia.

- Não, eu não estarei lá. Vou dar o fora dessa cidade quando as Olimpíadas chegarem (risos). Tudo bem, vou morar lá o ano todo, mas não estarei em Los Angeles 2028 - afirmou James.

LeBron James disputará em Paris a sua terceira edição de Jogos Olímpicos. O ala do Lakers esteve presente em Atenas - 2004, onde foi medalhista de bronze; Pequim - 2008, onde levou o ouro e Londres - 2012, quando conquistou novamente o ouro.

LeBron James com o uniforme do time de basquete dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)

O novo "Dream Team" é recheado de jogadores renomados na história do basquete. Ao lado de LeBron, nomes como Stephen Curry, Kevin Durant e Anthony Davis são algumas das estrelas que formam o seleto time. No entanto, é importante destacar que, apesar do favoritismo, o time norte-americano não terá vida fácil na competição.

Paris deve ser a edição com maior competitividade no basquete masculino. A França com Wembanyama e Gobert; a Sérvia de Nikola Jokic, Canadá de Shai Gilgeous-Alexander e Jamal Murray e a Alemanha - atual campeã da Copa do Mundo - são outras equipes que podem surpreender nos Jogos.