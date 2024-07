Papo com Helio Castroneves: Vamos para Iowa marcar muitos pontos

Helio Castroneves no Grand Prix de Monterey (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! e Helio Castroneves • Publicada em 12/07/2024 - 11:31 • Rio de Janeiro

Oi, amigos, tudo bem? Espero que sim, sim e sim!

Estou escrevendo nesta quinta-feira (11), aqui em Nova York, onde cumpri compromissos relativos ao campeonato e à nossa equipe, mas já vou direto para o estado de Iowa, local da uma importante rodada dupla. Depois da estreia da tecnologia híbrida em Mid-Ohio, na semana passada, agora é a vez de fazer a primeira corrida - no caso, duas – em circuito oval.

Trata-se de um oval curto, cerca de 850 metros, e proporciona corridas bem legais. Por causa da extensão, as voltas variam em torno de 18 segundos. Mesmo passados dez anos, ainda é meu o recorde de Qualifying, com 17s2283.

A Meyer Shank Racing teve um aprendizado muito eficiente em Mid-Ohio, com o Felix Rosenqvist e o David Malukas andando muito bem. Os problemas que tivemos nos pit foram consequência ainda dessa fase de adaptação de pilotos e equipes.

O bacana é que esse fantástico trabalho conjunto entre Chevrolet e Honda, que permitiu o salto qualitativo na categoria, funcionou perfeitamente também na assistência para superar os problemas que foram surgindo. Foi uma experiência muito boa e acho que em Iowa teremos significativa diminuição dos problemas.

O final de semana no Iowa Speedway é composto por duas etapas, as de número 10 e 11 do NTT IndyCar Series. Por causa disso, a programação é um pouco diferente. Na sexta-feira (12), teremos duas sessões de treinos livres, incluindo período noturno, totalizando mais de duas horas de pista aberta.

O Qualifying, no sábado (13), prevê duas voltas lançadas para cada piloto. O melhor tempo determinará a largada da corrida de sábado e outra faz o mesmo para a corrida do domingo (14). A HY-VEE Homefront 250 terá largada às 21:00, no horário brasileiro. No domingo, a HY-VEE One Step 250 é na hora do almoço, às 13:00.

Venci em Iowa em 2017, fui ao pódio (P2) em 2010 e fui pole em 2009, 2013 e 2015. Vamos ver se os caras deixam meu recorde em paz. Fiquem ligados na TV Cultura e canais ESPN para ver tudo ao vivo. Segue a programação e até semana que vem!